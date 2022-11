Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rozpatrzyła w środę pilny rządowy projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Podczas posiedzenia wprowadzono do projektu szereg poprawek precyzujących, które nie miały jednak wpływu na główne założenie nowych przepisów, czyli zamrożeniem ceny za gaz w 2023 r. na poziomie z 2022 r.

Zgodnie z projektem, sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh.

Nowe przepisy zakładają ponadto wprowadzenie refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Zwrot VAT będzie jednak uzależniony od zamożności gospodarstwa. Przysługiwać on będzie dla gospodarstwa jednoosobowego, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego to jest 1500 zł na osobę. Zwrot VAT mają rozliczać samorządy.

Komisja nie zgodziła, aby przepisy ustawy objęły mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. (PAP)

