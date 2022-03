Chciałbym zdecydowanie rozwiać te obawy. Nowy system rozliczeń, tzw. net-billing, jest atrakcyjny ekonomicznie dla prosumentów. Twierdzę wręcz, że będzie równie opłacalny jak system opustów. Według naszych obliczeń instalacja fotowoltaiczna, bez magazynu energii, będzie się zwracać w ciągu 7,5 roku. To nieco dłużej niż w systemie opustów, w którym jest to ok. 6 lat. Ciągle jednak będzie to bardzo opłacalna inwestycja. Nowy system rozliczeń zapewni dalszy dynamiczny rozwój energetyki obywatelskiej i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej.