Cena europejskiej ropy typu Brent spadła we wtorek do niewiele ponad 100 dol. za baryłkę. To o jedną piątą mniej niż w szczycie notowań w ubiegłym tygodniu. Podobną skalę spadków odnotowuje ropa WTI, która w ciągu kilku dni potaniała z niespełna 125 dol. do niecałych 97 dol. za baryłkę. To najniższe ceny w tym miesiącu.