W projekcie przewidziano także wsparcie dla klastrów energii wytworzonej z OZE, wprowadzonej do sieci i następnie pobranej przez członków klastra. Będzie to zwolnienie z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, akcyzy oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia. Jednak mechanizm ten będzie czasowy. Zgodnie z projektem będzie funkcjonował w dwóch etapach. Do 31 grudnia 2026 r. wymagane będzie, aby co najmniej 30 proc. energii wytwarzanej i wprowadzanej do sieci energii przez strony porozumienia klastra energii pochodziło z OZE, a łączna moc zainstalowanych instalacji w klastrze energii nie przekraczała 100 MW energii elektrycznej oraz umożliwiała pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 40 proc. łącznego rocznego zapotrzebowania stron porozumienia klastra energii. Ponadto zdolność magazynowania energii stron porozumienia klastra powinna wynosić co najmniej 2 proc. łącznej mocy zainstalowanej instalacji wytwórczych w tym klastrze. Na drugim etapie (do 31 grudnia 2029 r.) wymagania zostaną zwiększone. Warunkiem udzielenia wsparcia będzie wpisanie klastra do rejestru, który będzie prowadzony przez prezesa URE . Nie będzie jednak obowiązku wpisu, a dotychczasowi członkowie klastrów nie będą musieli zmieniać profilu swojej działalności ani dostosowywać do brzmienia nowych regulacji.