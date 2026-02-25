Niedopełnienie tej formalności w relacji z aktualnym sprzedawcą energii będzie skutkować dotkliwymi konsekwencjami finansowymi – cena prądu za miniony okres zostanie przeliczona wstecznie według znacznie wyższych stawek rynkowych wynikających z podstawowych umów sprzedażowych, informują sadyogrody.pl.

Kto korzystał z maksymalnych cen energii, ten musi złożyć oświadczenie

Konieczność dopełnienia formalności wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, stosowanie ceny maksymalnej w rozliczeniach z firmami w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku jest traktowane jako pomoc publiczna lub pomoc de minimis. Aby państwo mogło legalnie rozliczyć to wsparcie, każdy przedsiębiorca i rolnik korzystający z preferencyjnych stawek musi dostarczyć stosowne oświadczenie, które stanowi podstawę do zachowania ulgowych rozliczeń.

Brak terminowego złożenia dokumentów oznacza dla firm realne straty finansowe i konieczność uregulowania wysokich wyrównań. Sprzedawcy energii, tacy jak Tauron, ostrzegają, że po przekroczeniu czerwcowej daty będą zobligowani do skorygowania faktur wystawionych w drugim półroczu 2024 roku. W praktyce oznacza to, że różnica między ceną maksymalną a standardową stawką z umowy zostanie doliczona do bieżących zobowiązań klienta, co dla wielu gospodarstw rolnych i mniejszych przedsiębiorstw może stanowić poważne obciążenie płynności finansowej.

Duża ilość oświadczeń już trafiła do operatorów energetycznych

Skala operacji jest ogromna – tylko w samym Tauronie wymagane dokumenty przekazało już blisko 100 tysięcy podmiotów. Przedstawiciele spółki podkreślają na łamach sayogrody.pl, że dzięki szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej oraz udostępnieniu intuicyjnych formularzy online, oświadczenia złożyło już ponad 87 procent uprawnionych firm. Proces cyfrowy zajmuje zaledwie kilka minut, co ma ułatwić przedsiębiorcom dopełnienie obowiązku bez konieczności wizyt w punktach obsługi czy wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną.

Mimo wysokiego wskaźnika odpowiedzi, tysiące podmiotów wciąż nie uregulowało swojego statusu. Lepiej nie odkładać tej czynności na ostatnie dni czerwca, gdyż ewentualne błędy w dokumentacji mogą wymagać czasu na poprawę. Pamiętajmy, że oświadczenie należy złożyć u podmiotu, który był naszym sprzedawcą energii w drugiej połowie 2024 roku – zachowanie ustawowej ceny za ten okres jest możliwe wyłącznie po skutecznym zweryfikowaniu informacji o otrzymanej pomocy de minimis.