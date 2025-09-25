W polskim systemie uprawnienia, które przysługują osobom z niepełnosprawnością, zależą głównie od stopnia niepełnosprawności. W niektórych przypadkach, np. dysfunkcji słuchu lub wzroku, również od przyczyny niepełnosprawności. Oto najważniejsze uprawnienia osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zgodnie z przepisami, aby zostać uznanym za osobę z niepełnosprawnością, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Najwięcej uprawnień przysługuje osobom, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, jednak ci z najniższym, tj. lekkim stopniem, również mają prawo do niektórych ulg, dofinansowań czy odliczeń. Poniżej zebraliśmy najważniejsze uprawnienia dotyczące osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Orzeczenie o niezdolności do pracy vs. orzeczenie o niepełnosprawności

W polskim systemie można wyróżnić:

orzekanie do celów pozarentowych , czyli powiatowe lub miejskie Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności (PZON lub MZON);

, czyli powiatowe lub miejskie Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności (PZON lub MZON); orzekanie do celów rentowych, czyli ZUS, KRUS, policja, wojsko.

W przypadku orzekania do celów pozarentowych za orzekanie o niepełnosprawności odpowiedzialne są miejskie zespoły orzekania o niepełnosprawności (MZON) lub powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności (PZON). Wydają orzeczenia osobom powyżej 16. roku życia. Zespoły ustalają znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności.

W drugim przypadku ZUS orzeka o niezdolności do pracy. Osoba niezdolna do pracy to taka, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Co więcej, nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu się.

ZUS wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji – stwierdza się, gdy naruszenie sprawności organizmu spowodowało konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych;

– stwierdza się, gdy naruszenie sprawności organizmu spowodowało konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych; całkowita niezdolności do pracy – ZUS wydaje orzeczenie w przypadku gdy osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy;

– ZUS wydaje orzeczenie w przypadku gdy osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy; częściowa niezdolności do pracy – orzeczenie przysługuje, jeśli osoba utraciła w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji.

Orzeczenie o niepełnosprawności a orzeczenie o niezdolności do pracy. Czy mogą być zróżnicowane?

Zdarza się, że orzeczenie do celów rentowych jest niższe – ZUS zdecydował o częściowej niezdolności do pracy, a jednocześnie osoba posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, czyli orzeczenie wydane do celów pozarentowych jest wyższe.

Wówczas można korzystać z uprawnień i ulg, które przysługują osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, natomiast dla ZUS jest się osobą częściowo niezdolną do pracy. To możliwe, ponieważ oba orzeczenia wydawane są na podstawie różnych ustaw i do różnych celów.

Status osoby niepełnosprawnej daje zarówno posiadanie orzeczenia w stopniu lekkim wydanego przez MZON lub PZON, jak i orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, które wydaje ZUS.

Ulgi i uprawnienia dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności [LISTA]

Poniżej przedstawiamy najważniejsze uprawnienia osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Ulgi dla pracujących osób:

Pracujące osoby niepełnosprawne zatrudnione na umowę o pracę powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki zatrudnienia:

czas pracy: max. 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu);

max. 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu); w przypadku gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut wliczanej do czasu pracy;

wliczanej do czasu pracy; dodatkowa 15-minutowa przerwa w czasie pracy, którą można wykorzystać na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek;

którą można wykorzystać na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek; prawo do racjonalnych usprawnień w zależności od sytuacji, np. w razie potrzeby przeniesienie stanowiska pracy z piętra na parter.

Ulgi w komunikacji dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby od 16 do 24 roku życia oraz studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, posiadający lekki stopień niepełnosprawności mogą korzystać z przejazdów PKP ze zniżką 78 proc. w drodze do:

szkoły,

szkoły wyższej,

placówki opiekuńczo-wychowawczej,

ośrodka szkolno-wychowawczego,

domu pomocy społecznej,

zakładu opieki zdrowotnej,

poradni specjalistycznej,

na turnus rehabilitacyjny.

Warunek skorzystania ze zniżki to zabranie ze sobą dokumentu poświadczającego cel podróży, np. zaświadczenia wydanego przez placówkę edukacyjną, oraz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Co do ulg w komunikacji miejskiej, mogą się różnić w poszczególnych miejscowościach, ponieważ są ustalone na drodze uchwał rady gminy lub miasta.

Ulga rehabilitacyjna, czyli możliwość odliczeń w ramach rocznego rozliczania podatku od osób fizycznych (PIT)

Osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej mogą odliczać w PIT (wydatki należy udokumentować fakturami):

przystosowanie mieszkań oraz pojazdów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; zakup i naprawę sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych potrzebnych do rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (wyjątek stanowi sprzęt gospodarstwa domowego);

(wyjątek stanowi sprzęt gospodarstwa domowego); wydatki na wydawnictwa i materiały szkoleniowe, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; koszt turnusu rehabilitacyjnego ; koszt pobytu na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, a także w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

; koszt tłumacza języka migowego;

kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością , które nie ukończyły 25. roku życia;

, które nie ukończyły 25. roku życia; leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. W tym przypadku niezbędne jest posiadanie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę o konieczności przyjmowania leków w danym roku podatkowym.

– w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. W tym przypadku niezbędne jest posiadanie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę o konieczności przyjmowania leków w danym roku podatkowym. przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym; w zakładach, o których mowa wyżej; na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa wyżej (wydatek można udokumentować biletem na przejazd i potwierdzeniem pobytu)

w zakładach, o których mowa wyżej; na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa wyżej (wydatek można udokumentować biletem na przejazd i potwierdzeniem pobytu) używanie samochodu osobowego, który stanowi własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością albo dziecko z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 16. roku życia (bez względu na cel przejazdu).

Ulga na używanie samochodu osobowego przysługuje osobom z niepełnosprawnością lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10080 zł w roku podatkowym. Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Faktury za paliwo nie są wymagane.

Powyższe wydatki podlegają odliczeniu od dochodu tylko w przypadku gdy nie zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków:

Narodowego Funduszu Zdrowia,

Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Zakładowego Funduszu Aktywności;

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jeśli wydatki były częściowo sfinansowane z tych funduszy, odliczeniu podlegają poniesione koszty.

Dofinansowania w powiatowym centrum pomocy rodzinie dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

likwidacji barier architektonicznych,

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Szczegółowe informacje na temat zasad dofinansowania, można uzyskać w oddziałach PCPR lub znaleźć na stronie internetowej (tu strona Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie).

Ulga paszportowa

Standardowa cena wyrobienia paszportu to 140 zł. Osobom z niepełnosprawnością przysługują zniżki przy wyrabianiu tego dokumentu. 50 proc. ulgi (czyli opłata w wysokości 70 zł) przysługuje po udokumentowaniu m.in.:

emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnością i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,

i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych nie ponoszą opłaty za paszport, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji.