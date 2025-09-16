Jak uzyskać skierowanie na wyjazd do sanatorium?

Z sanatorium można skorzystać zarówno w ramach pobytów komercyjnych, jak i kierowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (NFZ, ZUS, KRUS). Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Podczas podjęcia decyzji o zasadności wystawienia skierowania weźmie pod uwagę wskazania oraz przeciwwskazania do leczenia w sanatorium.

Od lipca 2023 r. skierowania są wystawiane w formie elektronicznej. Po wystawieniu e-skierowania, jest ono automatycznie przesyłane do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, a na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) pojawia się informacja o wystawionym skierowaniu do sanatorium.

Lekarz może wystawić skierowanie papierowe jedynie w wyjątkowych sytuacjach: gdy kieruje na leczenie uzdrowiskowe za granicą lub gdy nie ma dostępu do internetu (np. w razie awarii).

Wyjazd do sanatorium 2025. W jaki sposób możesz podreperować swoje zdrowie?

Sanatorium oferuje zabiegi przyrodolecznicze w liczbie co najmniej 3 dziennie (w szpitalu i sanatorium uzdrowiskowym). Jeden z nich powinien zawierać naturalny surowiec leczniczy (borowina, wody mineralne, gazy lecznicze). Poza tym ramach skierowania pacjent otrzymuje dwa dodatkowe zabiegi: fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne oraz co najmniej 4 zabiegi dzienne w przypadku rehabilitacja w szpitalu i sanatorium uzdrowiskowym. Podczas pobytu w sanatorium kuracjusz jest zabezpieczony w leki i materiały medyczne niezbędne do prowadzenia leczenia. Jednak koniecznie należy pamiętać, aby leki przyjmowane na co dzień zabrać ze sobą – uzdrowisko ich nie zapewnia.

Ponadto w ofercie sanatorium jest dieta odpowiednia do stanu zdrowia, edukacja zdrowotna oraz całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska.

Te choroby uniemożliwią wyjazd do sanatorium [LISTA]

Przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej jest przede wszystkim stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, np. czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:

a) 5 lat — w przypadku czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy (chłoniak Hodgkina), chłoniaków złośliwych oraz nowotworów nerki; od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii (z wyjątkiem leczenia hormonalnego);

b) 12 miesięcy — w przypadku innych nowotworów złośliwych, od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii (z wyjątkiem leczenia hormonalnego).

Poza tym również ciąża i połóg są przeciwwskazaniami do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Na liście chorób, które wykluczają możliwość uczestnictwa w turnusach uzdrowiskowych są między innymi:

Choroby zakaźne

każda choroba zakaźna w fazie ostrej

nosicielstwo aktywne (z ryzykiem zakażenia innych)

Choroby i stany układu krążenia

niewyrównana niewydolność krążenia

ciężkie, niestabilne nadciśnienie tętnicze

świeży zawał serca, niestabilna choroba wieńcowa

ciężkie zaburzenia rytmu serca

tętniaki aorty i dużych naczyń w ryzyku pęknięcia

Choroby układu oddechowego

gruźlica płuc i oskrzeli w fazie aktywnej

ciężka przewlekła niewydolność oddechowa (wymagająca tlenoterapii)

nowotwory złośliwe płuc w trakcie lub krótko po leczeniu

Choroby układu nerwowego i psychiczne

ostre choroby mózgu i rdzenia (udar, zapalenie)

ciężkie postacie padaczki z częstymi napadami

choroby psychiczne w fazie ostrej (np. psychozy)

uzależnienia w fazie aktywnej

Choroby narządów wewnętrznych

niewyrównana niewydolność nerek (przy braku dializoterapii i zgody nefrologa)

niewydolność wątroby w stopniu wymagającym leczenia specjalistycznego

aktywne choroby autoimmunologiczne w okresie zaostrzenia

Stany pourazowe i pooperacyjne

świeże złamania, urazy, rany wymagające specjalistycznej opieki szpitalnej

świeże stany po zabiegach chirurgicznych (przed pełnym wygojeniem ran i stabilizacją)

otwarte rany, owrzodzenia, odleżyny

Choroby skóry

aktywne choroby skóry o charakterze zakaźnym (np. grzybica, świerzb, liszajec zakaźny)

rozległe zmiany ropne, ropowice, ropnie

owrzodzenia troficzne niewygojone

Inne stany wykluczające

nietrzymanie moczu i kału (jeżeli nie można ich kontrolować)

brak samodzielności w zakresie podstawowych czynności (chyba że turnus jest rehabilitacją z opiekunem)

ciężka otyłość uniemożliwiająca udział w zabiegach

Tutaj znajdziesz pełną listę chorób: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania i kwalifikowania pacjentów do leczenia uzdrowiskowego. Warto pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany przez lekarza.

Wyjazd do sanatorium 2025/2026 [CENY]

NFZ pokrywa tylko część kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Pozostałą kwotę musi uiścić pacjent. Ceny ustala Ministerstwo Zdrowia i są zależne od standardu pokoju sezonu, w którym wyjedziemy do uzdrowiska. Podział jest następujący: Sezon I to miesiące od 1 października do 30 kwietnia. Drugi – od 1 maja do 30 września.

Opłaty za zakwaterowanie wynoszą:

1) Pokoje jednoosobowe:

• pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 32,60 zł w pierwszym sezonie rozliczeniowym / 40,90 zł w drugim sezonie rozliczeniowym

• pokój 1-osobowy w studiu – 26,10 zł / 37,40 zł

• pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 24,90 zł /33,20 zł

2) Pokoje dwuosobowe:

• pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 19,50 zł /27,30 zł

• pokój 2-osobowy w studiu – 16,30 zł / 24,90 zł

• pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 14,20 zł / 19,50 zł

3) Pokoje wieloosobowe:

• pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 12,50 zł / 14,80 zł

• pokój wieloosobowy w studiu – 11,90 zł / 13,60 zł

• pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 10,60 zł /11,90 zł

Wyjazd do sanatorium. Podsumowanie

Sanatorium może być bardzo korzystne dla poprawy zdrowia, jednak nie każdy pacjent może otrzymać skierowanie. Przeciwwskazaniem do pobytu w uzdrowisku są choroby i stany, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danego pacjenta lub innym kuracjuszom. Na liście przeciwwskazań znajdują się m.in. czynne choroby nowotworowe, ostre choroby zakaźne, niewyrównane choroby serca i płuc, poważne zaburzenia psychiczne, świeże urazy i rany, aktywne choroby skóry, a także ciąża i połóg. Każde skierowanie wystawiane przez lekarza jest rozpatrywane indywidualnie przez NFZ.