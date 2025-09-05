Renta rodzinna przysługuje dzieciom po zmarłym rodzicu do ukończenia 16 roku życia. Jeśli kontynuują naukę, świadczenie może być im wypłacane nawet do 25. roku życia. Co więcej, jeśli 25. urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, to pieniądze mogą trafiać na ich konta do końca roku akademickiego.

Komu przysługuje renta rodzinna po rodzicu?

Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w trakcie nauki, ale przed 25 rokiem życia. W ich przypadku nie ma również znaczenia, czy się uczą. – Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć do końca września. Natomiast studenci mają czas do końca października – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku.

Specjalne zasady dla maturzystów i pierwszorocznych studentów

W nieco innej sytuacji są maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów. Jeśli chcą otrzymać rentę także za wrzesień, muszą jeszcze w tym miesiącu złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na uczelnię. Kończy im się zatem czas na złożenie dokumentu. Potem, już po rozpoczęciu roku akademickiego, najpóźniej do 31 października, muszą uzupełnić dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów.

Stawka jest wysoka - średnia renta rodzinna w Polsce to 3 369,72 zł, a na Dolnym Śląsku – 3 464,34 zł. Świadczenie pobiera aż 1,2 mln osób w całym kraju, z czego ponad 90 tys. na samym Dolnym Śląsku.

Zaświadczenie na cały okres studiów – kiedy nie trzeba go odnawiać

Iwona Kowalska-Matis zwraca uwagę, że studenci, którzy już kontynuują edukację na uczelni wyższej, ale otrzymali zaświadczenie tylko na rok, muszą do końca października złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym dalszą naukę. Są jednak i tacy, którzy nie muszą co roku dostarczać nowe zaświadczenia – jeśli szkoła czy uczelnia wydała im dokument na cały okres trwania edukacji, np. na czas pięcioletnich studiów. ZUS w każdej chwili może jednak sprawdzić, czy dana osoba faktycznie się uczy albo zażądać nowego zaświadczenia.

Co grozi za brak informacji o przerwaniu nauki?

Studenci i uczniowie, którzy przerwą naukę albo zakończą ją wcześniej, muszą o tym natychmiast poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli tego nie zrobią i pieniądze nadal będą wpływać na ich konto, będą zmuszeni oddać całość wraz z odsetkami.