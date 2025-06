Wypłata renty wdowiej [TERMINY]

Start wypłat rent wdowich już od 1 lipca 2025 r. Będą wypłacane w następujących dniach miesiąca:

1.;

6.;

10.;

15.;

20.;

25. dniu każdego miesiąca.

Ile osób otrzyma dodatkowe pieniądze?

Ponieważ same decyzje dotyczące przyznania lub odmowy prawa do łącznej wypłaty renty rodzinnej z własną emeryturą będą wydawane od 1 lipca 2025 r., to dopiero wtedy będzie możliwe określenie, do ilu osób ZUS już w lipcu prześle dodatkowe pieniądze.

Kiedy pierwsze wypłaty renty wdowiej?

Jak zapewnia Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, pierwsze przelewy zostaną zrobione przez ZUS już w lipcu.

Rzeczniczka podaje, że kolejne terminy wypłat będą robione w „06”, „10”, „15”, „20” i „25” dniu miesiąca. – I w takich terminach renta wdowia będzie wypłacana każdego miesiąca - dodaje.

Co zrobić, by dostać przelew już w lipcu? [WYTYCZNE]

Jeżeli wdowa (wdowiec) złoży wniosek do 31 lipca 2025 r. i spełni wszystkie warunki, „rentę wdowią” dostanie od lipca 2025 r.

Ewentualne wyrównanie za lipiec może nastąpić w najbliższym terminie płatności emerytury osoby zainteresowanej. Jednak jest warunek: wniosek o rentę wdowią musi zostać złożony w lipcu, ale w terminie uniemożliwiającym wypłatę w tym miesiącu lub w przypadku, gdy w sprawie będzie konieczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Jak podkreśla Iwona Kowalska-Matis,

jeżeli klient wniosek złoży po 31 lipca 2025 r., to my dodatkowe pieniądze wypłacimy od miesiąca, w którym został złożony wniosek, jednak nie wcześniej niż od spełnienia warunków do „renty wdowiej”.

Ile wniosków o rentę wdowią już wpłynęło do ZUS?

Według stanu na 11 czerwca 2025 r. do ZUS wpłynęło: 898,7 tys. wniosków.

Wdowy złożyły 89 proc. wszystkich wniosków. Z danych ZUS wynika, że większość wniosków – aż 76 proc. – zostało złożonych osobiście przez klientów w salach obsługi. 3 proc. wniosków wpłynęło drogą elektroniczną przez PUE ZUS.

Kiedy złożono najwięcej wniosków o rentę wdowią? "Aż 311 302 wnioski dziennie"

Najwięcej wniosków o rentę wdowią zostało złożonych w styczniu. Były to 311 302 wnioski. To oznacza, że średnio dziennie wpływały 10 042 wnioski. W maju zostało złożonych 112 225 wniosków o rentę wdowią, czyli dziennie średnio 3 620 wniosków. 54,8 tys. wniosków wpłynęło w Warszawie – najwięcej wniosków w Polsce.

W innych miastach wpłynęła następująca liczba wniosków:

Poznań – 46,1 tys.

Gdańsk – 39,2 tys.

Lublin – 31,3 tys.

Najmniej w Jaśle 15,6 tys. i Pile 9,9 tys.

Na Dolnym Śląsku wpłynęło 71, 5 tys. wniosków. Oto liczba wniosków, które wpłynęły w poszczególnych miastach:

Wrocław – 27,5 tys.

Wałbrzych – 28 tys.

Legnica – 15,9 tys.

Źródło: ZUS