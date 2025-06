Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od 1 czerwca 2025 r.

Od początku czerwca obowiązują nowe kwoty graniczne, które regulują, ile mogą dorobić osoby pobierające emeryturę lub rentę. Limity te zostały ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2025 r., które wyniosło 8 962,28 zł brutto.

Aktualne progi:

6 273,60 zł brutto – przekroczenie tej kwoty, stanowiącej 70% przeciętnego wynagrodzenia, skutkuje zmniejszeniem wypłacanego świadczenia,

– przekroczenie tej kwoty, stanowiącej 70% przeciętnego wynagrodzenia, skutkuje zmniejszeniem wypłacanego świadczenia, 11 651,00 zł brutto – przekroczenie tego progu, odpowiadającego 130% przeciętnego wynagrodzenia, skutkuje zawieszeniem świadczenia.

Powyższe wartości obowiązują w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2025 r. i podlegają aktualizacji co kwartał.

Jakie są limity dorabiania dla emerytów?

Nie wszyscy świadczeniobiorcy są objęci ograniczeniami dotyczącymi przychodów z pracy. Przepisy precyzyjnie określają, które osoby muszą stosować się do limitów.

Do grupy objętej limitami należą:

emeryci , którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn);

, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn); renciści – niezależnie od wieku – zarówno ci pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, jak i rentę rodzinną.

Oznacza to, że każda osoba pobierająca rentę, a także młodszy emeryt, musi na bieżąco kontrolować wysokość swoich dodatkowych przychodów, by uniknąć zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Niektóre grupy świadczeniobiorców są ustawowo wyłączone z obowiązku stosowania limitów dorabiania. Oznacza to, że mogą oni uzyskiwać dodatkowe przychody bez ryzyka obniżenia lub utraty wypłat z ZUS.

Bez ograniczeń mogą dorabiać:

emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny,

którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, osoby pobierające emeryturę częściową,

renciści będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, o ile niezdolność do pracy wynika ze służby,

będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, o ile niezdolność do pracy wynika ze służby, osoby uprawnione do renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym.

Dzięki tym wyłączeniom określona grupa świadczeniobiorców może w pełni korzystać z możliwości zawodowych – bez konieczności kalkulowania wysokości zarobków w kontekście progów ZUS.

Przekroczenie limitów

Przekroczenie ustalonych limitów skutkuje określonymi konsekwencjami finansowymi – różnymi w zależności od wysokości uzyskanych przychodów. Warto znać te granice, aby odpowiednio zaplanować swoje dochody.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami:

po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia (6 273,60 zł brutto), świadczenie zostaje zmniejszone – zgodnie z określoną kwotą maksymalnego zmniejszenia,

(6 273,60 zł brutto), świadczenie zostaje zmniejszone – zgodnie z określoną kwotą maksymalnego zmniejszenia, po przekroczeniu 130% przeciętnego wynagrodzenia (11 651,00 zł brutto), świadczenie zostaje zawieszone – ZUS wstrzymuje wypłatę za dany okres.

Zasady te mają na celu ochronę stabilności systemu ubezpieczeń społecznych i równocześnie umożliwiają elastyczne łączenie pracy zarobkowej z pobieraniem świadczeń – w określonych granicach.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczeń od 1 marca 2025 r.

Aby ustalić, o ile może zostać pomniejszone świadczenie, należy znać kwoty maksymalnych obniżeń, jakie ZUS może zastosować w przypadku przekroczenia limitu 70%.

Od 1 marca 2025 r. obowiązują następujące maksymalne kwoty zmniejszeń:

939,61 zł – w przypadku emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

– w przypadku z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

– w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 798,72 zł – w przypadku renty rodzinnej wypłacanej jednej osobie uprawnionej.

To oznacza, że nawet jeśli przekroczenie limitu wyniesie więcej, ZUS nie obniży świadczenia o kwotę wyższą niż powyższe wartości.

Obowiązek informowania ZUS o osiąganych przychodach

Każdy świadczeniobiorca objęty limitami ma ustawowy obowiązek informowania ZUS o uzyskiwanych przychodach. Dotyczy to zarówno osób pracujących na etacie, jak i na podstawie umowy zlecenia czy prowadzących działalność gospodarczą.

Obowiązek ten realizuje się poprzez:

złożenie rocznego rozliczenia na formularzu EROP,

informowanie ZUS o przekroczeniu progów niezwłocznie po jego wystąpieniu.

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, dlatego warto dbać o terminowość i rzetelność przekazywanych informacji.

Jak dorabiać do emerytury?

Nowe limity dorabiania, obowiązujące od 1 czerwca 2025 r., są istotną informacją dla wszystkich emerytów i rencistów, którzy łączą pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową. Osoby objęte limitami powinny regularnie monitorować swoje przychody i niezwłocznie informować ZUS o ich wysokości. Tylko wówczas możliwe będzie bezpieczne i zgodne z przepisami łączenie pracy z emeryturą lub rentą.

Najczęściej zadawane pytania

Czy emeryt, który osiągnął powszechny wiek emerytalny, może dorabiać bez ograniczeń?

Tak, ale pod warunkiem, że nie kontynuuje zatrudnienia u tego samego pracodawcy, u którego pracował przed przejściem na emeryturę. W takim przypadku świadczenie będzie zawieszone do czasu rozwiązania stosunku pracy.

Czy renciści mogą dorabiać bez limitów?

Nie. Renciści – niezależnie od wieku – muszą stosować się do obowiązujących limitów. Dotyczy to zarówno rent z tytułu niezdolności do pracy, jak i rent rodzinnych.

Jak często aktualizowane są limity dorabiania?

Limity zmieniają się co kwartał, w zależności od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

Co grozi za niezgłoszenie dochodów do ZUS?

ZUS może zażądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, a także naliczyć odsetki. W skrajnych przypadkach może dojść do postępowania administracyjnego lub sądowego.