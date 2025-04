Choć odsetek orędowników i przeciwników równego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn jest bardzo zbliżony, to wyraźne różnice w poglądach widać w podziale na płeć – zdecydowana większość mężczyzn popiera ten pomysł, a kobiet jest mu przeciwna.

W Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zróżnicowanie to budzi kontrowersje i jest przedmiotem debat publicznych, szczególnie w kontekście równości płci i zmian demograficznych.

Według sondażu przeprowadzonego przez firmę No Fluff Jobs 40 proc. Polaków jest zdania, że wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien zostać zrównany dla obu płci. Przeciwnego zdania jest 39 proc. badanych, a więc o raptem 1 pkt proc. mniej. Z kolei 21 proc. społeczeństwa nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Większość emerytów to kobiety

W przeszłości podejmowano próby stopniowego podnoszenia i ujednolicania wieku emerytalnego, jednak w 2017 r. przywrócono wcześniejsze granice, obowiązujące do dziś.

Według danych ZUS-u na koniec 2024 roku większość, bo 58 proc. aktywnych zawodowo emerytów, to kobiety.

- Z racji niższego wieku emerytalnego, a także częstszego podejmowania przez kobiety mniej płatnych prac oraz okresów opieki nad dziećmi, świadczenia emerytek są o około tysiąc złotych niższe niż emerytów - mówi Paulina Król z firmy No Fluff Jobs.

- Tym bardziej istotna powinna być edukacja powszechna na temat systemu emerytalnego, a w szczególności uświadomienie kobietom, że krótszy okres pracy oskładkowanej przekłada się na niższą emeryturę – dodaje.

W obliczu starzejącego się społeczeństwa i wydłużającej się średniej długości życia temat wieku emerytalnego pozostaje jednym z kluczowych wyzwań dla polskiego systemu emerytalnego.

Mężczyźni zdecydowanie na tak, kobiety – zdecydowanie na nie

Dużo większe różnice, jeśli chodzi o poglądy na sprawę zrównania wieku emerytalnego, pojawiają się w wynikach badań jeśli podzielimy je ze względu na płeć respondenta. Za zrównaniem wieku emerytalnego opowiada się połowa mężczyzn i tylko 29 proc. kobiet; Przeciwko temu pomysłowi jest połowa kobiet i tylko 1/4 mężczyzn

Jak wynika z danych No Fluff Jobs, najbardziej zdecydowanie przeciwko zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn wypowiadają się najstarsi badani, w wieku od 55 do 64 lat - 48 proc. z nich jest przeciw, 32 proc. za, a 20 proc. to osoby niezdecydowane.

Natomiast najwięcej zwolenników i zwolenniczek przechodzenia na emeryturę w tym samym wieku niezależnie od płci – 54 proc. – znajdziemy wśród najmłodszych badanych, w wieku od 18 do 24 lat. Przeciw jest 29 proc., a niezdecydowani stanowią 17 proc.