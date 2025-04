Od października ubiegłego roku wsparcie z programu Aktywny Rodzic trafiło do ponad pół miliona dzieci, a suma wypłat to 2,1 mld zł w pierwszych pięciu miesiącach trwania programu - powiedziała w czwartek w Sejmie wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska.

Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że największa pula pieniędzy z programu Aktywny Rodzic trafiła do województwa mazowieckiego - 368 mln zł; do województwa śląskiego - 225 mln zł; do województwa małopolskiego - 221 mln zł.

Gajewska zaznaczyła, że suma wypłat to 2,1 mld zł w pierwszych pięciu miesiącach trwania programu Aktywny Rodzic. Dodała, że od października ubiegłego roku wsparcie z tego programu trafiło do ponad pół miliona dzieci.

Powiedziała, że zanim program wszedł w życie 1105 gmin nie miało żadnej usługi opieki wczesnodziecięcej: ani publicznej, ani prywatnej. Dodała, że liczba gmin bez żadnej formy opieki do lat trzech zmniejszyła się o 198.

Dodała, że program "Aktywny rodzic" pozwolił przejść Polsce do czołówki w UE krajów pod względem dostępności do opieki nad najmłodszymi dziećmi i niskich kosztów. Wiceministra powiedziała, że średnie opłaty rodziców w powiatach zmniejszyły się z tysiąca złotych do 97 zł. Zaznaczyła, że Polska dołączyła do grupy państw UE, w których dostęp do 20 godz. opieki tygodniowo nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Przyznała, że poziom "użłobkowienia" nie jest jeszcze w Polsce wystarczający, bo wynosi 41 proc., a w 2030 r. powinien wynieść 45 proc.

Gajewska zapowiedziała rozszerzenie i przedłużenie programu "Aktywne place zabaw". Dodała, że zmodernizowanych zostanie 696 placów zabaw za 175 mln zł. Wiceministra poinformowała, że trwają prace nad normami zasad tworzenia placów zabaw przy miejscach opieki dla dzieci do lat trzech.

Program Aktywny Rodzic ruszył 1 października 2024 r. i obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia: "aktywnie w domu", "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku". (PAP)

