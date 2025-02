Choć część żłobków podniosła opłaty przed wprowadzeniem programu "Aktywny Rodzic", to i tak rodzice płacą zdecydowanie mniej za opiekę nad dziećmi. MRPiPS przedstawiło pierwsze wyliczenia.

Ile kosztuje pobyt dziecka w żłobku?

Wprowadzeniu programu "Aktywny Rodzic", którego częścią są dopłaty w ramach "Aktywnie w żłobku" towarzyszyła dyskusja na temat tego, o ile wzrosną opłaty za żłobki. W ustawie znalazł się zapis mówiący o tym, że 1500 zł dopłaty do pobytu dziecka w żłobku przysługuje, jeżeli:

wysokość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie jest wyższa niż koszt pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumiany jako 120 proc. uśrednionych miesięcznych wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie jednemu dziecku opieki odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Średni, miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach w 2023 roku wynosił w przypadku:

dziennego opiekuna 1 111 zł

klubu dziecięcego – 1200 zł

żłobka - 1 651

Oznaczałoby to, że dopłaty będą przyznawane jeśli koszt nie przekroczy odpowiednio: 1333 zł, 1440 zł i 1 981 zł. W okresie przejściowym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliło ten limit na 2200 zł i będzie on obowiązywał do 31 marca 2025 r.

Samorządy podniosły ceny

Przed uruchomieniem programu pojawiały się informacje o wysokich podwyżkach opłat za żłobek, które dotyczyły placówek samorządowych. Koszalin podniósł je z 580 zł do 1750 zł. Po wprowadzeniu "Aktywnie w żłobku" rodzice mieliby i tak płacić mniej niż przed programem, ale po interwencji wiceministry Aleksandry Gajewskiej, władze miasta wycofały się z tego pomysłu i ustaliły opłatę za pobyt w miejskich żłobkach na 1500 zł. Kolejne samorządy podążyły tą drogą. W gazecieprawnej.pl Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich powiedział, że podwyżki mają związek z tym, że wiele jednostek samorządowych ma problem ze spięciem budżetów – w wyniku znacznego spadku dochodów spowodowanych reformami podatkowymi Polskiego Ładu. - To naturalne, że samorządy szukają sposobów, aby te środki uzupełnić. Zwłaszcza że często opieka żłobkowa była współfinansowana, czy finansowana w całości z budżetu miasta - a więc w praktyce ze środków własnych – mówił Kubalski.

Ceny żłobków po zmianach

Po kilku miesiącach od uruchomienia programu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło szczegółowe wyliczenia dotyczące tego, jak zmieniły się opłaty za żłobki.

Ważne Przed wprowadzeniem programu "Aktywny rodzic" średnia opłata, jaką ponosili rodzice za pobyt dziecka w żłobku i u opiekuna dziennego wynosiła w przypadku placówek gminnych 469,94 zł, a w przypadku placówek prywatnych - 1214,28 zł. Obecnie wynosi ona 10,51 zł i 244,23 zł.

Ministerstwo podkreśla także, że przed zmianami żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie oferowali łącznie ok. 22,4 tys. bezpłatnych miejsc opieki. Po wprowadzeniu świadczenia „aktywnie w żłobku” odnotowano siedmiokrotny wzrost tej liczby. W placówkach gminnych jest obecnie dostępnych 88 395 bezpłatnych miejsc, a w placówkach prywatnych - 66 400.

"Program Aktywny rodzic zmienia strukturę finansowania opieki żłobkowej, czyniąc budżet państwa głównym źródłem finansowania opieki wczesnodziecięcej" - podsumowuje Aleksandra Gajewska.