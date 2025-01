2520 zł miesięcznie będzie wynosić nowe świadczenie dla rencisty socjalnego, pod warunkiem że jest całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji. Wypłata świadczenia zacznie się w maju.

Wprowadzenie dodatku przewiduje ustawa z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615), która weszła w życie 1 stycznia br. Została ona uchwalona w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, przy czym zawarte w niej przepisy znacznie różnią się od pierwotnej propozycji, która trafiła do Sejmu. Przypomnijmy, że obywatelski projekt zakładał zrównanie renty socjalnej, wynoszącej obecnie 1780,96 zł, z najniższym wynagrodzeniem za pracę (od tego miesiąca jest to 4666 zł). Jednak posłowie postanowili, że zwiększenie renty socjalnej nastąpi poprzez przyznanie do niej dodatku dopełniającego w wysokości 2520 zł. Będzie on podlegał corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji. Jednak nie każda osoba z rentą socjalną będzie do niego uprawniona, bo nowe świadczenie będzie przysługiwać tylko tym spośród nich, u których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z przepisami ustawy przyznanie dodatku dopełniającego będzie wymagało złożenia w ZUS wniosku, ale nie będzie to dotyczyć osób, które w dniu gdy ustawa wchodziła w życie, czyli 1 stycznia, miały orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji. Im zakład ustali prawo do nowego świadczenia z urzędu. Natomiast osoby, które nie spełniają wspomnianego warunku, będą musiały najpierw uzyskać orzeczenie i potem złożyć wniosek. Dodatek będzie wypłacany razem z rentą socjalną, ale przepisy przejściowe zakładają, że po raz pierwszy nastąpi to dopiero w maju (było to uzasadniane koniecznością przygotowania systemu informatycznego ZUS). Jednocześnie gwarantują one, że zakład wypłaci wtedy dodatek z wyrównaniem od stycznia tego roku osobom z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, a tym, które wystąpią o jej stwierdzenie – od miesiąca złożenia wniosku.

Co ciekawe, gdy wiosną 2024 r. w Sejmie trwały prace nad przepisami o dodatku dopełniającym, pojawiły się zarzuty i wątpliwości, że dyskryminują one osoby na innych rentach niż socjalna, które też są niezdolne do samodzielnej egzystencji, bo im to świadczenie nie będzie przyznawane. Łukasz Krasoń, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, zapowiadał wtedy, że przygotowany zostanie projekt ustawy o dodatku również dla tych osób, ale do tej pory nie został on przedstawiony.