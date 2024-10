Sebastian Gajewski w odpowiedzi na pytanie poselskie Lidii Czechak w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych przekazał, że obecnie trwają prace nad projektem stanowiska Rady Ministrów dotyczącego regulacji prawnych w tym zakresie.

Przypomnijmy: na stanowisko Rady Ministrów czekają dwa projekty dotyczące emerytur stażowych, nad którymi pochyla się obecnie Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Są to:

obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 27),

poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (druk nr 187).

Emerytury stażowe – kluczowe stanowisko rządu

Jak wskazano w odpowiedzi, obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na mocy upoważnienia Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Macieja Berka prowadzone są prace nad projektem stanowiska Rady Ministrów dotyczącego regulacji prawnych zaprezentowanych w dwóch projektach ustaw mających na celu wprowadzenie emerytur stażowych.

"W myśl par. 21 Regulaminu, po zakończeniu opracowywania projektu na Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako organie wnioskującym, spoczywać będzie obowiązek przeprowadzenia procesu uzgodnień z członkami Rady Ministrów oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach uzgodnień członek Rady Ministrów ma prawo do zgłoszenia uwag wobec przedstawionego projektu. Następnie, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zobligowany do przekazania dokumentu do rozpatrzenia Komitetowi Stałemu Rady Ministrów, który może: przyjąć go bez zmian i rekomendować Radzie Ministrów, przyjąć projekt ze zmianami i rekomendować go Radzie Ministrów, rekomendować Radzie Ministrów odrzucenie projektu lub poprzestać na wyrażeniu swojej opinii o dokumencie" – czytamy.

Dodano, że resort dokłada starań, aby przedstawić wnikliwą analizę i ocenę zaprezentowanych rozwiązań prawnych i przekazać projekt do dalszego procedowania.

"Z tego powodu w Ministerstwie, we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, prowadzone są stosowne analizy ekonomiczne, prawne, techniczne i organizacyjne, których rezultaty zostały zaprezentowane w dużej mierze sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Mając na względzie wagę społeczną tego zagadnienia, pragnę zapewnić, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej traktuje powierzone zadanie priorytetowo" – podano.

Na końcu Sebastian Gajewski poinformował, że co do dalszych prac nad wskazanymi projektami ustaw podejmie autonomicznie Sejm.

Natomiast w rozmowie z DGP Gajewski przekonywał na początku sierpnia:

– Muszę jasno powiedzieć – obecnie nie ma stanowiska rządu dającego zielone światło dla koncepcji emerytur stażowych. Dopiero będziemy o tym rozmawiać. Dlatego nie jest to perspektywa krótkoterminowa. Trzeba rozważyć wiele wątków, np. wymaganą długość stażu, sposób jego liczenia (czy tylko okresy składkowe, czy też nieskładkowe i uzupełniające oraz ich wzajemne proporcje), zakres tego rozwiązania (czy tylko system powszechny, czy również rolniczy), a także charakter emerytury stażowej – czy ma to być emerytura ostateczna, czy może ma działać jak emerytura pomostowa czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – mówił wiceminister.