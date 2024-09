Mój zmarły w wielu 46 lat mąż, ojciec naszego małoletniego syna, wykonywał prace dorywcze bez zatrudnienia. Na umowę o pracę przepracował jedynie pięć lat między 25. a 30. rokiem życia. Mąż nie miał też orzeczonej niezdolności do pracy. ZUS odmówił więc prawa do renty rodzinnej na mojego syna. Czy istnieje szansa na otrzymanie jej w drodze wyjątku?

Przyznanie świadczenia w drodze tzw. wyjątku, czyli na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna), jest możliwe, jeśli wnioskodawca łącznie spełni następujące warunki:

jest lub był osobą ubezpieczoną lub jest członkiem rodziny pozostałym po ubezpieczonym,

nie spełnia warunków ustawowych do uzyskania świadczeń wskutek szczególnych okoliczności,

nie może podjąć pracy ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek,

nie ma niezbędnych środków utrzymania.

Renta rodzinna jest pochodną świadczenia osoby zmarłej. W związku z powyższym w pierwszej kolejności rozpatrzeniu podlega spełnienie powyższych warunków przez osobę zmarłą, a następnie przez wnioskodawcę – członka rodziny osoby zmarłej (wyrok WSA w Warszawie z 29 maja 2007 r., sygn. akt. II SA/Wa 460/07).

Świadczenia w drodze wyjątku przyznaje prezes ZUS i do niego należy złożyć wniosek w tej sprawie.

Zdarzenie lub stan zewnętrzny

W świetle art. 83 ust. 1 ustawy emerytalnej tylko udowodnione szczególne okoliczności, które spowodowały brak wymaganego okresu ubezpieczenia połączonego z należytym opłacaniem składek, mogą stanowić podstawę do przyznania świadczenia w drodze wyjątku. Kluczowe są zatem powody niespełnienia przez wnioskodawcę wymogów koniecznych do uzyskania świadczenia w trybie zwykłym. Za szczególną okoliczność natomiast uważa się tylko zdarzenie bądź trwały stan wykluczający aktywność zawodową konkretnej osoby z powodu niemożliwości przezwyciężenia ich skutków. Dodatkowo trzeba wskazać, że okolicznością szczególną może być jedynie zdarzenie lub trwały stan o charakterze zewnętrznym, obiektywnym i niezależnym od woli danej osoby.

By świadczenie zostało przyznane, muszą więc zaistnieć szczególne okoliczności, na które ojciec dziecka nie miał wpływu i na skutek których nie nabył on uprawnień do świadczenia w trybie zwykłym. Z przedstawionego przez stanu faktycznego wynika, że mąż nie miał orzeczonej niezdolności do pracy i można udowodnić jedynie pięć lat jego okresów składkowych i nieskładkowych, które nie przypadały w ciągu 10-lecia poprzedzającego zgon.

Trzeba też podkreślić, że przyznanie świadczenia w drodze wyjątku jest możliwe tylko wtedy, gdy do wymaganego okresu ubezpieczenia brakuje niedługiego okresu, który dodatkowo muszą usprawiedliwiać szczególne okoliczności. WSA w Warszawie w wyroku z 6 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 1056/07, wskazał, że: „(…) przyznanie świadczenia w drodze wyjątku możliwe jest tylko wtedy, gdydo wymaganego okresu ubezpieczenia brakuje niewielki okres, który dodatkowo muszą usprawiedliwiać szczególne okoliczności, a osoba ubiegająca się o świadczenie nie może podjąć pracy (lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym) ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek i nie ma niezbędnych środków utrzymania”.

Podsumowanie

W opisanym stanie faktycznym nie występują żadne zdarzenia zewnętrzne niezależne od woli zmarłego, których nie można było przewidzieć i im zapobiec. Wykonywania pracy bez zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych nie można uznać za zdarzenie wyjątkowe i niezależne od ubezpieczonego, czyli okoliczność szczególną z art. 83 ust. 1 ustawy emerytalnej. Instytucja ubezpieczenia społecznego zakłada bowiem pewną solidarność ubezpieczonych, którzy opłacają składki, aby w przyszłości korzystać z ubezpieczenia (vide: wyrok WSA w Warszawie z 12 stycznia 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 1785/11).

Należy zatem uznać, że także w opisywanym wyżej przypadku ZUS nie ma podstaw do przyznania renty w drodze tzw. wyjątku, czyli na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy emerytalnej. ©℗

!Prezes ZUS może przyznać świadczenie w drodze wyjątku tylko wtedy, gdy warunki do otrzymania świadczenia w zwykłym trybie nie zostały spełnione z powodu obiektywnych, zewnętrznych przyczyn.