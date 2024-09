Jak poinformowało MEN, od 16 września 2024 r. ze względu na powódź zawieszono zajęcia w szkołach i placówkach edukacyjnych w czterech województwach. Warto pamiętać, że w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, rodzic opiekujący się zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia ośmiu lat ma prawo do zasiłku opiekuńczego.