3287 zł miesięcznie będzie wynosić w przyszłym roku świadczenie dla osoby zajmującej się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Początkowo miało to być 3259 zł.

Wyższa kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest wynikiem tego, że rząd na ostatniej prostej przed terminem ogłoszenia rozporządzenia w sprawie wysokości najniższej pensji (ten upływał 15 września) postanowił, że będzie ono wyższe, niż wskazywała na to wcześniejsza decyzja. Jest to zaś o tyle istotne, że przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.) uzależniają wzrost świadczenia pielęgnacyjnego od tego, o ile rośnie minimalne wynagrodzenie. Zgodnie z jej art. 17 ust. 3a–3d kwota tej formy wsparcia podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost najniższej pensji, obowiązującej na 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia z 1 stycznia roku poprzedniego. Ustalona w ten sposób kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest dodatkowo zaokrąglana do pełnych groszy w górę.

Początkowo rząd chciał, aby najniższa pensja od 1 stycznia przyszłego roku wynosiła 4626 zł, ale ostatecznie podjął decyzję, że będzie to 4666 zł. Taka kwota znalazła się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz.U. poz. 1362). W praktyce oznacza to, że skoro najniższa płaca 1 stycznia br. wynosiła 4242 zł, to jej wzrost wyniesie 9,99 proc. Taki właśnie będzie wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego, a nie 9,05 proc. jak przy pierwszej propozycji przyszłorocznego minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym, że jest ono w tym roku wypłacane w wysokości 2988 zł, przy zastosowaniu wspomnianego mechanizmu waloryzacji od 1 stycznia 2025 r. wzrośnie do 3286,5 zł, co po zaokrągleniu da 3287 zł zamiast 3259 zł, gdyby najniższa pensja wynosiła 4626 zł. W rezultacie w porównaniu z bieżącym rokiem świadczenie pielęgnacyjne w przyszłym roku będzie wyższe o 299 zł.

Tak jak w poprzednich latach waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego będzie wymagać od gmin zmiany wydanych opiekunom decyzji w zakresie jego wysokości. Będzie to następować z urzędu, przy czym urzędy będą to mogły zacząć robić, dopiero gdy minister rodziny, pracy i polityki społecznej oficjalnie ogłosi jego kwotę na 2025 r. w drodze publikacji obwieszczenia w Monitorze Polskim – na co ustawa o świadczeniach rodzinnych daje czas do 15 listopada.

Co ważne, waloryzacja pomocy finansowej obejmuje opiekunów otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne zarówno na nowych, jak i starych zasadach. Przypomnijmy, że od tego roku ta forma wsparcia może być łączona z pracą zawodową, ale z ograniczeniem okresu jego pobierania do momentu skończenia 18 lat przez osobę niepełnosprawną. Jednocześnie opiekunowie, którzy nabyli do niego prawo do 31 grudnia 2023 r., mogą kontynuować jego pobieranie na podstawie obowiązujących do tego dnia przepisów, czyli bez możliwości podejmowania pracy, za to z zachowaniem tego uprawnienia, gdy niepełnosprawny członek rodziny ma więcej niż 18 lat. ©℗