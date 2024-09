KPRM wyjaśniła, że do zasad rekompensaty nadgodzin członków korpusu nie stosuje się przepisów kodeksu pracy. Osoba zatrudniona na tym stanowisku może być pracownikiem lub urzędnikiem i od tego zależą reguły udzielania rekompensaty.

Wprowadzone od 1 stycznia 2024 r. zmiany w zasadach rekompensaty dodatkowej pracy w służbie cywilnej ciągle budzą wątpliwości i wymagają wyjaśnień. W stanowisku z 17 lipca 2024 r. KPRM precyzyjnie wyłożył status głównego księgowego zatrudnionego w urzędzie w aspekcie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.

Stanowisko to ma jednak szerszy wydźwięk ze względu na jego ostatnią część, która ma charakter bardziej ogólny i wynika z niej, że wobec żadnego członka korpusu służby cywilnej – a więc zarówno pracowników, urzędników, jak i osób zajmujących wyższe stanowisko w służbie cywilnej – nie ma podstaw prawnych, aby zastosować uzupełniająco przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 878; dalej: k.p.) . Zatem w tym zakresie nie zadziała regulacja art. 9 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 409), zgodnie z którą w sprawach dotyczących stosunku pracy w służbie cywilnej, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy k.p. i inne przepisy prawa pracy. KPRM przyjął, że regulacja ustawowa ma charakter kompleksowy, czyli wyczerpujący, i nie wymaga w ogóle stosowania przepisów z k.p., co jest ważną wskazówką do wykładni tych przepisów, gdyż w wielu punktach różnią się one od ogólnych zasad dotyczących godzin nadliczbowych.

Ze stanowiska KPRM wynika, że odmiennie od przepisów ogólnych kodeksu pracy, na mocy których osoby takie wchodzą w zakres pojęcia pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy – a więc przykładowo są stawiane na równi z zarządami w spółkach prawa handlowego – w przypadku korpusu służby cywilnej nie są to wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Co więcej, ich pozycja nie będzie identyczna w każdym urzędzie, gdyż to z kolei zależy od ich statusu pracowniczego, a mogą być albo pracownikiem, albo urzędnikiem służby cywilnej. Zatem w pierwszym przypadku w zamian za wszystkie nadgodziny przysługiwałby im czas wolny w tym samym wymiarze albo wynagrodzenie. Natomiast w przypadku posiadania statusu urzędniczego główni księgowi mieliby prawo jedynie do rekompensaty za pracę:

w nadgodzinach w porze nocnej, za co przysługiwałby im czas wolny w tym samym wymiarze albo wynagrodzenie oraz

za pracę w niedziele i święta – w pierwszym przypadku przysługiwałby w zamian dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto inny dzień wolny albo wynagrodzenie za czas przepracowany w tych dniach.©℗

Stanowisko KPRM z 17 lipca 2024 r. w sprawie nadgodzin głównego księgowego w służbie cywilnej

