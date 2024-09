Od 1 października rusza nabór wniosków o świadczenia z programu Aktywny Rodzic. ZUS zapowiedział, że jest już w pełni gotowy do realizacji świadczeń, które mają wesprzeć rodziców dzieci w wieku od 1. do 3. roku życia. Program oferuje trzy różne formy wsparcia finansowego, a pierwsze wypłaty mają nastąpić na przełomie listopada i grudnia.

Program "Aktywny Rodzic" to istotne rozszerzenie dotychczasowego systemu wsparcia, obejmującego rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie żłobkowe. Nowa oferta zwiększa wysokość wsparcia i daje rodzicom więcej możliwości wyboru najlepszego dla nich rozwiązania. O jakie kwoty można wnioskować i od kiedy?

Dla kogo pieniądze?

Z programu "Aktywny Rodzic" będą mogli skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, a według szacunków ZUS, z tego wsparcia będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci. Świadczenia skierowane są do rodziców zarówno dzieci zdrowych, jak i z niepełnosprawnościami, przy czym te drugie mogą liczyć na wyższe kwoty wsparcia.

Jakie świadczenia przysługują?

Program "Aktywny Rodzic" obejmuje trzy różne świadczenia:

"Aktywni rodzice w pracy" – tzw. babciowe, czyli świadczenie dla rodziców pracujących. Wypłata wyniesie 1500 zł miesięcznie na dziecko przez dwa lata (od 12. do 35. miesiąca życia dziecka). Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą otrzymać 1900 zł miesięcznie.

"Aktywnie w żłobku" – świadczenie zastępujące dotychczasowe dofinansowanie do opłat za żłobki, kluby dziecięce lub dziennych opiekunów. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 1900 zł.

"Aktywnie w domu" – to świadczenie, które zastępuje rodzinny kapitał opiekuńczy, ale poszerza jego zakres. Nowością jest możliwość uzyskania wsparcia także na pierwsze dziecko. Kwota wyniesie 500 zł miesięcznie na dziecko przez dwa lata.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie świadczeń można składać wyłącznie przez internet, korzystając z jednej z czterech platform: PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Proces składania wniosków został uproszczony, a ZUS zapewnia, że ograniczył formalności do minimum.

Kiedy pierwsze wypłaty?

Pierwsze środki z programu mają trafić do rodziców na przełomie listopada i grudnia. Warto zaznaczyć, że rodzice mogą w danym miesiącu wybrać tylko jedno z trzech świadczeń na dziecko, ale istnieje możliwość zmiany formy wsparcia w trakcie trwania programu.