W 2025 roku przedsiębiorcy będą musieli liczyć się ze wzrostem składek na ZUS. Poznaliśmy już prognozowane przeciętne wynagrodzenie na przyszły rok, jak i propozycję płacy minimalnej, od których zależy ich wysokość. Ile wyniesie duży ZUS w 2025 roku, a ile mały?

Przedsiębiorcy w 2025 roku będą mogli skorzystać z jednej zmiany związanej ze składkami na ZUS. Choć ostatecznie nie obniżono składki zdrowotnej, zniesiono konieczność jej odprowadzenia od sprzedaży aktywów trwałych. Jednak ta zmiana nie satysfakcjonuje prowadzących firmy.

– Zlikwidowanie składki zdrowotnej od sprzedaży aktywów trwałych nie tylko nie wyczerpuje zakresu niezbędnych zmian, ale również nie jest nawet najważniejszym problemem wymagającym rozwiązania. Konieczne jest przede wszystkim uspójnienienie zasad ustalania składki zdrowotnej, w zależności od formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorcę, tak aby system ten stał się bardziej czytelny dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a mechanizmy rozliczania składki zostały uproszczone, dzięki ich połączeniu z rozliczeniem podatku dochodowego – mówił nam Łukasz Kozłowski, główny ekonomista z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Duży ZUS w 2025 roku

Jak wyliczył Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakcie, w przyszłym roku przedsiębiorcy zapłacą o 10,8 proc. wyższe składki w ramach tzw. dużego ZUS-u.

„Bezpośrednio z przeciętnym krajowym wynagrodzeniem powiązana jest podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców – ta wynosi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. A to oznacza, że przy obecnych prognozach rządu na 2025 roku podstawa wyniesie 5203,80 zł. Składki ZUS na rok 2025 wzrosną więc o 173,64 zł, do 1773,96 zł (bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania)” – czytamy we wpisie Piotra Juszczyka.

Duży ZUS 2025 (prognozowany)

Składka emerytalna – 1015,78 zł

Składka rentowa – 416,30 zł

Składka chorobowa – 127,49 zł

Składka wypadkowa – 86,90 zł

Fundusz pracy – 127,49 zł

Łącznie pracodawcy zapłacą w przyszłym roku (bez składki zdrowotnej, która zależy od wybranej formy opodatkowania) 1773,96 zł w porównaniu do 1600,32 zł w 2024 roku.

Minimalna wysokość składki zdrowotnej wyniesie 416,34 zł, co oznacza wzrost o 34,56 zł. Taką samą stawkę zapłacą również osoby, które rozliczają się według karty podatkowej.

Mały ZUS w 2025 roku

W związku z brakiem porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego można już założyć, że płaca minimalna w 2025 roku wyniesie 4626 zł – zgodnie z propozycją przyjętą przez Radę Ministrów.

To oznacza, że wzrosną składki dla tych osób, które korzystają z małego ZUS-u. Preferencyjny ZUS wzrośnie w 2025 roku o 7,6 proc.

W przyszłym roku planowana jest jednak tylko jedna podwyżka – od stycznia 2025 roku, a nie – jak było w tym roku – od stycznia i od lipca w związku z inflacją na poziomie przekraczającym 5 proc.

„W ostatnich dwóch latach płaca minimalna, przez wysoką inflację, rosła dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego – od stycznia oraz od lipca. A każda taka podwyżka, to wzrost tzw. małego ZUS. Z przewidzianych w nim preferencyjnych stawek składek ZUS skorzystać mogą przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający prowadzenie działalności. Wylicza się je proporcjonalnie do minimalnego wynagrodzenia” – wyjaśnia Piotr Juszczyk.

Podstawa wymiaru składek w ramach małego ZUS-u (bez składki zdrowotnej) to 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. To oznacza, że od stycznia 2024 podstawa wymiaru wzrośnie do 1387,80 zł z 1290 zł. Składki wyniosą więc 439,10 zł, co oznacza wzrost o 30,94 zł miesięcznie.

Mały ZUS w 2025 r. (prognozowany)

Składka emerytalna – 270,90 zł

Składka rentowa – 111,02 zł

Składka chorobowa – 34 zł

Składka wypadkowa – 23,18 zł

Fundusz pracy – brak.

Minimalna składka zdrowotna wyniesie natomiast 416,34 zł.