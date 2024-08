Rodzice mogą się już ubiegać o specjalny dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie. Może być on przyznawany rodzicom i opiekunom, którzy spełnią określone kryteria. Dowiedz się, kto może skorzystać z tego dodatku, na jak długo przysługuje oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać.

Dodatek dla rodziców w wysokości 400 zł miesięcznie przysługuje osobom pobierającym zasiłek rodzinny. Należy się on matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu przebywającemu na urlopie wychowawczym, pod warunkiem że pracował nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem tego urlopu. Nowy okres zasiłkowy rozpocznie się 1 listopada 2024 r. Oto szczegółowe informacje na temat tego dodatku.

Podstawą prawną wprowadzenia dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jest Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta reguluje warunki, na jakich przysługuje zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku, w tym dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego.

Celem tego dodatku jest zapewnienie wsparcia finansowego rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy decydują się na korzystanie z urlopu wychowawczego. Ma to umożliwić im sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem bez obawy o znaczne obniżenie dochodów rodziny. Dodatek ten wspiera politykę prorodzinną, ułatwiając rodzicom pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, zwłaszcza w okresie, kiedy opieka nad dzieckiem jest szczególnie ważna.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł i jest to stała kwota. Od początku istnienia dodatku, czyli od 2004 roku, pozostawała ona niezmienna. Co ważne, dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 400 zł miesięcznie przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym dziecka, jeśli spełniają określone warunki:

Matka lub ojciec dziecka : przebywający na urlopie wychowawczym.

: przebywający na urlopie wychowawczym. Opiekun prawny dziecka : jeśli dziecko jest pod jego faktyczną opieką.

: jeśli dziecko jest pod jego faktyczną opieką. Opiekun faktyczny dziecka: pod warunkiem złożenia wniosku o adopcję dziecka.

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie prawni jednocześnie korzystają z urlopu wychowawczego, przysługuje im jeden dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie.

Okres przez który można otrzymywać dodatek do zasiłku rodzinnego jest zróżnicowany. Czas, przez jaki można pobierać dodatek, zależy od liczby dzieci oraz stanu zdrowia dziecka. Są to odpowiednio:

24 miesiące - w przypadku opieki nad jednym dzieckiem

36 miesięcy - w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu

72 miesiące - jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu.

Dodatek jest wypłacany wraz z zasiłkiem rodzinnym, co oznacza, że stanowi jego uzupełnienie, a nie samoistne świadczenie.

Kto nie dostanie 400 zł dodatku? Warunki wykluczające

Istnieją sytuacje, w których dodatek nie zostanie przyznany. Oto najważniejsze z nich:

Staż pracy przed urlopem wychowawczym: jeśli jest krótszy niż 6 miesięcy.

Kontynuowanie zatrudnienia: podjęcie pracy zarobkowej uniemożliwiającej sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Korzystanie z innych świadczeń: np. zasiłku macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

Umieszczenie dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę: w przypadku przebywania dziecka w takiej placówce przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Dodatkowo, w razie zbiegu uprawnień do różnych świadczeń, osoba uprawniona musi wybrać jedno z nich.

Zbieg świadczeń – co warto wiedzieć?

W przypadku zbiegu uprawnień do różnych świadczeń, osoba uprawniona może otrzymać tylko jedno wybrane świadczenie. Do zbiegu świadczeń dochodzi, gdy przysługują:

Świadczenie rodzicielskie,

Świadczenie pielęgnacyjne,

Specjalny zasiłek opiekuńczy,

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

Zasiłek dla opiekuna.

W takiej sytuacji konieczne jest dokonanie wyboru jednego z przysługujących świadczeń.

Aby otrzymać dodatek, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Oto kroki, które należy podjąć:

Wniosek o dodatek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania.

Można go także złożyć online, korzystając z platformy empatia.mpips.gov.pl.

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego, czyli przed 1 listopada 2024 r.

Dokumenty będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, a świadczenie zostanie wypłacone razem z zasiłkiem rodzinnym. Ważne jest, aby upewnić się, że wniosek został złożony poprawnie i w terminie, aby uniknąć opóźnień w otrzymaniu świadczenia.

Pozostałe dodatki do zasiłku rodzinnego [LISTA]

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie jest jedynym dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Osoba mająca prawo do tego zasiłku może ubiegać się też o inne ekstra świadczenia. Oto wszystkie rodzaje dodatków do zasiłku rodzinnego:

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Podsumowując, aby uzyskać dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie, należy spełnić określone warunki, w tym mieć co najmniej 6-miesięczny staż pracy przed urlopem wychowawczym oraz nie korzystać z innych świadczeń wykluczających możliwość otrzymania dodatku. Świadczenie to można pobierać przez maksymalnie 72 miesiące, co pozwala na długoterminowe wsparcie finansowe dla rodziców i opiekunów opiekujących się dziećmi na urlopie wychowawczym. Warto pamiętać, że dodatek jest wypłacany wraz z zasiłkiem rodzinnym, co oznacza, że trzeba spełniać warunki uprawniające do obu tych świadczeń.