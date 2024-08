Nauczyciele wywalczyli w 2024 r. roku podwyżki, choć nadal ich pensje nie należą do najwyższych. Jednak zasadnicze wynagrodzenie to nie wszystko. Pedagodzy mogą liczyć na kilka dodatków i świadczeń, które "podbijają" ich zarobki. Dodatek motywacyjny, wiejski, za wychowawstwo czy "gwiazdkowe" - to tylko niektóre z nich. Zobacz, ile tak naprawdę mogą zarobić nauczyciele w roku szkolnym 2024/2025.

Wynagrodzenie nauczycieli to nie tylko pensja zasadnicza. Oprócz niej, nauczyciele mają prawo do szeregu dodatków, nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy (o ile zatrudnieni są na podstawie Karty Nauczyciela). Tym samym średnie wynagrodzenie belfrów jest wyższe od zasadniczego. Ile tak naprawdę zarabiają nauczyciele?

O tym, jakie składniki tworzą nauczycielską pensję, mówi art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762). Zgodnie z nim składa się ona z:

wynagrodzenia zasadniczego

dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,

: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ;

i godziny doraźnych ; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia na start i dodatku wiejskiego.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Zarobki nauczycieli 2024/2025. Jakie wynagrodzenie zasadnicze?

Pensja nauczycieli uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego oraz od wysokości kwoty bazowej, która każdego roku określana jest w ustawie budżetowej. Przepisy dokładnie regulują - procentowo, ile ma wynosić płaca pedagogów.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

nauczyciela początkującego - 120%,

nauczyciela mianowanego - 144%,

nauczyciela dyplomowanego - 184% - kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Jako że ta, według ustawy budżetowej na 2024 r. wyniosła: 5 176,02 zł, to średnie wynagrodzenia nauczycieli wynoszą obecnie:

nauczyciel początkujący: 6 353 zł

6 353 zł nauczyciel mianowany: 7 453,47 zł

7 453,47 zł nauczyciel dyplomowany: 9 523,88 zł.

A ile konkretnie zarabiają nauczyciele w roku 2024/2025? Minimalne wynagrodzenie nauczyciela z wykształceniem wyższym (tytuł magistra) i przygotowaniem pedagogicznym wynosi:

nauczyciel dyplomowany - 5 915 zł brutto

5 915 zł brutto nauczyciel mianowany - 5 057 zł brutto

5 057 zł brutto nauczyciel początkujący - 4 908 zł brutto.

Natomiast minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z pozostałym wykształceniem wynosi:

nauczyciel początkujący – 5 148 zł brutto

5 148 zł brutto nauczyciel mianowany – 4 910 zł brutto

4 910 zł brutto nauczyciel dyplomowany – 4 788 zł brutto.

Są to stawki obowiązujące obecnie (stan na dzień: 22.08.2024 r.). Nauczyciele zabiegają jednak aktywnie o podwyżki.

Podwyżki dla nauczycieli w 2025 r. Na ile mogą liczyć?

Temat podwyżek wynagrodzeń nauczycieli poruszany był w środę, 7 sierpnia 2024 r. podczas konferencji prasowej w Opolu. Wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak wskazała, że pensje nauczycieli powinny zostać podwyższone o 15 proc. w 2025 roku, co pozwoliłoby na dojście do poziomu płac z lat 2010- 2012.

Minister Barbara Nowacka, zapytana, czy możliwa jest 15-procentowa podwyżka wynagrodzeń pedagogów, odpowiedziała, że "wynagrodzenie nauczycieli będzie ulegało waloryzacji". Przypomniała, że w Sejmie RP procedowany ma być obywatelski projekt ustawy, przygotowany przez ZNP, który zakłada powiązanie średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Oznacza to, że 15 proc. podwyżka jest na razie mało realna. Bardziej prawdopodobne jest podwyższenie pensji o ok. 4,1 proc. w 2025 roku.

Jakie dodatki otrzymują nauczyciele? [LISTA 2024/2025]

Nauczyciele - oprócz "gołej" pensji" - mogą też liczyć na ekstra pieniądze. Mają bowiem zapewnione wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami. Wśród dodatków dla nauczycieli możemy wyróżnić:

dodatek za wysługę lat

dodatek motywacyjny

dodatek funkcyjny

dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy

dodatek za warunki pracy

dodatek wiejski

świadczenie na start

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw

nagrody.

Dodatki dla nauczycieli 2024/2025. Ile wynoszą? [KWOTY]

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy , wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy.

, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy. Dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Wysokość dodatku motywacyjnego określa dyrektor szkoły. Kwota tego typu świadczenia nie może być jednak większa niż 50% wynagrodzenia zasadniczego.

W rzeczywistości dodatek motywacyjny wynosi na ogół około 200-500 zł , w zależności od środków dostępnych w budżecie szkoły oraz osiągnięć nauczyciela. Jest on przyznawany za szczególną aktywność nauczycieli, która przekłada się m.in. w osiągnięciach uczniów.

, w zależności od środków dostępnych w budżecie szkoły oraz osiągnięć nauczyciela. Jest on przyznawany za szczególną aktywność nauczycieli, która przekłada się m.in. w osiągnięciach uczniów. Na jaki okres przyznawany jest dodatek motywacyjny? Według rozporządzenia Ministra jest to okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Przysługuje nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, takie jak dyrektor szkoły, wicedyrektor, kierownik internatu, a także opiekunom stażystów, doradcom metodycznym, mentorom, nauczycielom opiekującym się oddziałami przedszkolnymi.

Wysokość tych dodatków zależna od funkcji. Przykładowo, dodatek dla dyrektora szkoły czy wicedyrektora może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od wielkości szkoły i lokalnych ustaleń. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela za funkcję doradcy metodycznego, mentora lub nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym wynosi do 20 proc. minimalnej stawki zasadniczego wynagrodzenia wyliczonego dla danego nauczyciela.

Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Minimalna wysokość dodatku wynosi 300 zł. Obecnie nauczyciele postulują, aby minimalny dodatek za wychowawstwo został podniesiony do 500 zł, ale na razie ministerstwo nie planuje podwyżki.

Wyróżniamy też dwa dodatki związane w warunkami pracy nauczyciela. Choć nazwy brzmią podobnie, to są to dwa różne dodatki.

Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach, szkołach specjalnych oraz indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.

Klasach łączonych w szkołach podstawowych.

Prowadzenie zajęć w praktycznej nauce zawodu w szkołach górniczych, leśnych, rolniczych oraz w terenie.

Zajęcia dydaktyczne w szkołach specjalnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich.

Zajęcia dydaktyczne w klasach realizujących program „Międzynarodowej Matury” i w szkołach przy zakładach karnych.

Zajęcia wychowawcze i korekcyjno-terapeutyczne w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Kwota dodatku wynosi dodatek za trudne warunki pracy powiększony o 10% wynagrodzenia zasadniczego.

wynagrodzenia zasadniczego. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których jest co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym.

Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu umiarkowanym lub znacznym w specjalnych szkołach.

Zajęcia z nieletnimi w zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze, z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionymi lub przebywającymi w schroniskach interwencyjnych.

Dodatek wiejski dla nauczycieli to dodatkowe wynagrodzenie, które nauczyciele pracujący w placówkach znajdujących się na terenach wiejskich otrzymują w celu zrekompensowania trudności związanych z pracą w takich lokalizacjach. Dodatek ten ma na celu zachęcenie nauczycieli do pracy w mniej atrakcyjnych lokalizacjach, gdzie trudniej jest znaleźć wykwalifikowaną kadrę. Dodatek wiejski wynosi 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek na start jest świadczeniem, które zastąpiło dodatek na zagospodarowanie. Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł . Jego wysokość jest stała, niezależnie od tego , w jakim wymiarze etatu zatrudniony jest pedagog.

Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości . Jego wysokość jest stała, , w jakim wymiarze etatu zatrudniony jest pedagog. Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy otrzymuje świadczenie tylko w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Świadczenie jest wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym nauczyciel rozpoczął odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Godziny ponadwymiarowe . Są to dodatki, który potrafią całkiem nieźle podwyższyć pensję nauczyciela. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się za dodatkowe godziny ponad ustalone pensum nauczyciela. Czy jeśli ustawowe pensum np. nauczyciela matematyki wynosi 18 godzin, a nauczyciel ten otrzymał w danym roku szkolnym 23 godziny, to ma 5 godzin ponadwymiarowych dodatkowo płatnych.

. Są to dodatki, który potrafią całkiem nieźle podwyższyć pensję nauczyciela. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się za dodatkowe godziny ponad ustalone pensum nauczyciela. Czy jeśli ustawowe pensum np. nauczyciela matematyki wynosi 18 godzin, a nauczyciel ten otrzymał w danym roku szkolnym 23 godziny, to ma 5 godzin ponadwymiarowych dodatkowo płatnych. Zastępstwa. Nauczyciele mogą też liczyć na wynagrodzenie za doraźne zastępstwa za kolegów i koleżanki. Jest nieregularny dochód, niemniej nauczyciele potrafią zarobić na zastępstwach nawet kilkaset złotych.

Ile można dostać za ponadwymiarówki i zastępstwa? Wysokość wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw uzależniona jest osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Mogą być to kwoty rzędu kilkuset złotych, a nawet więcej.

Nagrody dla nauczycieli: jubileuszowa i dla profesora oświaty

Nagroda dla profesora oświaty

Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł "honorowy profesora oświaty", minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł.

Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;

za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;

za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;

za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;

za 40 lat pracy - 250 % wynagrodzenia miesięcznego.

Trzynastka dla nauczycieli 2024/2025

Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jej wysokość wynosi 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje trzynastka. Minimalny okres zatrudnienia uprawniający do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego to sześć miesięcy w roku kalendarzowym.

Przy obliczaniu trzynastki uwzględnia się wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, dodatki, nagrody oraz czas pozostawania bez pracy. Trzynastka musi być wypłacona do końca marca roku następującego po tym, w którym przysługuje pracownikowi prawo do trzynastki.

ZFŚS - świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Nauczyciele mogą też liczyć na dodatkowe pieniądze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wszyscy pedagodzy zatrudnieni na Karcie Nauczyciela do 31 sierpnia powinni otrzymać dodatkowe "świadczenie urlopowe" - zwyczajowo wypłacane jest ono na początku czerwca.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli to dodatkowa forma wynagrodzenia, która jest wypłacana nauczycielom w okresie urlopu. W polskim systemie oświaty świadczenie to jest ustalane w ramach przepisów - szczegóły określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.).

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli w 2024 r. wyniosła 2417,14 zł. Co istotne, świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników. Jest ono wypłacane w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Dodatkowo z ZFŚS nauczyciele mogą otrzymać dodatkowe pieniądze przed świętami Bożego Narodzenia ("gwiazdkowe") - ich wysokość regulują wewnętrzne przepisy szkoły.