– W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, pracownik organu, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty świadczenia. Należy pozytywnie ocenić odejście od decyzji administracyjnej w przypadku decyzji pozytywnej, bowiem z pewnością będzie to ułatwieniem dla samorządowej administracji – uważa mec. Daria Pośpiech-Przeor.