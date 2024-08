Od 1 sierpnia można składać wnioski na bon energetyczny. Jego maksymalna wysokość to w tym roku 1200 zł. Jakie są tegoroczne kryteria dochodowe? W jaki sposób można składać wniosek i jakie informacje powinien zawierać? Do kiedy mamy czas na wnioskowanie o to świadczenie?

Bon energetyczny 2024 –wnioski od 1 sierpnia

Od 1 sierpnia można wnioskować o bon energetyczny. Trzeba się pospieszyć, ponieważ ustawodawca przewidział stosunkowo krótki czas na składanie wniosków. Upływa on 30 września 2024 roku. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Wskazuje na to art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, który wskazuje, że "wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania".

O tym, że nabór wniosków o wypłatę bonu energetycznego ruszył, informuje dziś na platformie X Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Bon energetyczny 2024 – gdzie złożyć wniosek?

Ustawodawca przewidział kilka możliwości wnioskowania o świadczenie.

– Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa. Można go złożyć w zwykłej formie papierowej, ale także umożliwiono jego złożenie online przez dostępny formularz internetowy, platformę ePUAP oraz przy użyciu aplikacji mObywatel – tłumaczy w rozmowie z Gazetą Prawną radca prawny Daria Pośpiech-Przeor, Partner w Kancelarii Żuk Pośpiech.

Bon energetyczny 2024 – jak złożyć wniosek?

Wniosek o bon energetyczny składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli wniosek o wypłatę bonu energetycznego składamy w postaci papierowej, to należy opatrzyć go własnoręcznym podpisem i złożyć osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można także wysłać. Art. 3 pkt 3 Ustawy o bonie energetycznym wskazuje, że nadaje się go wówczas "w placówce pocztowej operatora pocztowego lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta". Jeżeli składamy wniosek w postaci elektronicznej, to trzeba go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jak złożyć wniosek w aplikacji mObywatel?

Wniosek o bon energetyczny można składać za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Można to zrobić w następujący sposób:

uruchomić aplikację mObywatel,

zalogować się w aplikację mObywatel,

wybrać "Bon energetyczny" (na ekranie startowym, w sekcji Usługi, należy nacisnąć "Bon energetyczny", a w przypadku braku ikony tej usługi, należy nacisnąć "Wszystkie", a następnie wybrać "Bon energetyczny" z listy),

sprawdzić poprawność automatycznie uzupełnionych rubryk,

wypełnić pozostałe pola,

postępować zgodnie ze wskazywanymi przez aplikację finalnymi działaniami.

Resort środowiska przygotował film instruktażowy w tym zakresie. Podpowiada, jak wnioskować o bon za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Co powinien zawierać wniosek o bon energetyczny?

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego musi zawierać:

dane wnioskodawcy: imię (imiona) i nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, jeżeli został nadany, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej, jeżeli wyraża na to zgodę, numer telefonu, jeżeli wyraża na to zgodę,

dane dotyczące dochodów wnioskodawcy,

informację o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego, jeżeli stanowi ono główne źródło ogrzewania,

numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu energetycznego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać bon na ten rachunek,

informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy,

dane i informacje dotyczące członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego,

oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.

Co to jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie dla gospodarstw domowych.

–Bon energetyczny stanowi nowe jednorazowe świadczenie dla gospodarstw domowych, które ma zrekompensować częściowe odmrożenie cen energii elektrycznej, czyli pomóc gospodarstwom domowym o niskich dochodach pokryć rachunki za prąd– zauważa mec. Daria Pośpiech-Przeor.

W 2024 r. wysokość wsparcia będzie następująca:

w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 300 zł ,

, w gospodarstwie składającym się z 2 do 3 osób – 400 zł ,

, w gospodarstwie składającym się z 4 do 5 osób – 500 zł ,

, gospodarstwie składającym się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny wzrośnie o 100 proc.

Bon energetyczny 2024 – kryterium dochodowe

W przypadku tego świadczenia niezwykle istotne jest kryterium dochodowe. Zgodnie z tegorocznymi wytycznymi szansę na bon energetyczny mają te gospodarstwa domowe, które:

nie przekraczają 2500 zł na osobę (w gospodarstwie jednoosobowym),

(w gospodarstwie jednoosobowym), nie przekraczają 1700 zł na osobę (w gospodarstwie wieloosobowym).

– Ustawodawca przewidział możliwość wypłaty bonu energetycznego nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. W takiej sytuacji gospodarstwo domowe otrzyma bon energetyczny w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej tej sumy kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana – wyjaśnia mec. Daria Pośpiech-Przeor.