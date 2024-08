Rozpoczął się nabór wniosków na bon energetyczny. Maksymalna wysokość świadczenia to 1200 zł. Jednak uzyskanie wsparcia w tej wysokości możliwe będzie tylko w określonych przez ustawodawcę sytuacjach. Zdaniem eksperta kwoty bonu energetycznego powinny być wyższe. Ile wynosi świadczenie? Kto może liczyć na maksymalną kwotę wsparcia?

Bon energetyczny 2024 – wnioski od 1 sierpnia

Od czwartku, 1 sierpnia2024 r.można składać wnioski o bon energetyczny. Informacje o rozpoczęciu naboru na to wsparcie zamieściło dziś naplatformie X Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Wnioski o bon energetyczny można składać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku.

Bon energetyczny 2024 – komu przysługuje wsparcie?

Wsparcie w postaci bonu energetycznego przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, jeżeli próg dochodowy nie przekracza:

2500 zł na osobę (w gospodarstwie jednoosobowym),

(w gospodarstwie jednoosobowym), 1700 zł na osobę(w gospodarstwie wieloosobowym).

– Bon energetyczny przysługuje w różnych kwotach w zależności od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, jak również od tego, czy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – wyjaśnia w rozmowie z Gazetą Prawną radca prawny Daria Pośpiech-Przeor, Partner w Kancelarii Żuk Pośpiech.

Bon energetyczny 2024 – kwoty

Wysokość bonu energetycznego uzależniona jest od liczby osób w danym gospodarstwie domowym. Kształtuje się ona następująco:

w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 300 zł ,

, w gospodarstwie składającym się z 2 do 3 osób – 400 zł ,

, w gospodarstwie składającym się z 4 do 5 osób – 500 zł ,

, gospodarstwie składającym się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Komu przysługuje zwiększona kwota bonu energetycznego?

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa bon energetyczny wyniesie w tym przypadku od 600 do 1200 zł. Kwoty są następujące:

600 zł – w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego, 800 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 2 do 3 osób,

– w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 2 do 3 osób, 1000 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 4 do 5 osób,

– w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 4 do 5 osób, 1200 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z co najmniej 6 osób.

Warto podkreślić, że warunkiem uzyskania takiego wsparcia jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

Ekspert: "To zbyt niskie wsparcie"

Zdaniem mec. Darii Pośpiech-Przeor przewidziane przez ustawodawcę kwoty nie zabezpieczą gospodarstw domowych.

– Mając na uwadze przeciętne koszty energii elektrycznej ponoszone w polskich domach, uznać należy, iż przewidziane w ustawie stawki bonu stanowią zbyt niskie wsparcie. Dodatkowo, jeśli wsparcie miałoby w całości zabezpieczyć gospodarstwa domowe przed podwyżkami cen, to należałoby również wziąć pod uwagę wzrost cen gazu oraz ciepła sieciowego. Minimalne stawki bonu energetycznego powinny zostać ustalone zatem na poziomie chociażby 600 zł, a najlepiej 1200 zł. Tymczasem, ostatnią wymienioną przeze mnie kwotę, przewidziano jedynie w szczególnym przypadku, czyli dla osób korzystających z ogrzewania zasilanego prądem – mówi mec. Daria Pośpiech-Przeor.