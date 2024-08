Dla tych maturzystów, którzy nie mieli szczęścia w maju, sierpień przynosi drugą szansę na zdobycie upragnionej matury. Ponad 10 proc. tegorocznych abiturientów ma bowiem prawo do poprawki egzaminu dojrzałości. Zgodnie z przygotowanym przez CKE harmonogramem sesję poprawkową zaplanowano na sierpień. Jaki jest harmonogram poprawek?

Matura 2024 – ponad 10 proc. z prawem do poprawki

Jak wynika z przekazanych na początku lipca przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) informacji, do tegorocznego egzaminu dojrzałości z wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przeprowadzonego w Formule 2023 w terminie głównym, czyli w maju, przystąpiło 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy. Zdanym egzaminem może się pochwalić ponad 84 proc. z nich. Ci, którzy w maju szczęścia nie mieli, mogą spróbować ponownie w sierpniu. Prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego ma bowiem 10,4 proc., czyli ponad 25 tys. tegorocznych maturzystów.

Kiedy można poprawić maturę?

Dla tych maturzystów, którzy nie mieli szczęścia podczas sesji głównej i dodatkowej egzaminów maturalnych, przewidziano sesję poprawkową. W przypadku osób, które w maju lub czerwcu przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdały jednego z nich w części ustnej bądź pisemnej, możliwe jest przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Warunkiem było jednak złożenie w terminie do 16 lipca 2024 r. informacji o woli przystąpienia do takiego egzaminu. Przypominała o tym CKE w poście opublikowanym na profilu X.

Matura 2024 – harmonogram egzaminów poprawkowych

Przewidziany przez CKE harmonogram poprawek dla zdających egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015 jest taki sam. Absolwenci wszystkich typów szkół, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą podejść do sesji poprawkowej. Harmonogram egzaminów poprawkowych jest następujący:

część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00,

część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r. (środa).

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminów poprawkowych?

Jak podaje CKE, wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września 2024 r. Tego dnia także będą mogli odebraćświadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach egzaminów. W tym terminie CKE ma również w planach opublikować wyniki wszystkich tegorocznych matur. Będą one uwzględniać zarówno majową i czerwcową sesję główną, jak i sierpniowe poprawki.