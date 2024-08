Świadczenie kompensacyjne to specjalne świadczenie wypłacane przez ZUS, skierowane głównie do nauczycieli. Pełni rolę odpowiednika emerytur pomostowych, oferując wsparcie finansowe dla pedagogów, którzy zakończyli swoją karierę zawodową wcześniej niż osiągnęli standardowy wiek emerytalny. Aby otrzymać to świadczenie, należy spełnić określone kryteria dotyczące wieku i stażu pracy.