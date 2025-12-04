Szczyt Medyczny „Bezpieczny Pacjent” odbywał się w czwartek w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a wzięli w nim udział m.in. premier Donald Tusk, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oraz kierownictwo Ministerstwa Zdrowia.

– W obrocie gospodarczym trudno znaleźć tak rzetelnych płatników jak NFZ, jeśli chodzi o realizację zobowiązań wobec podmiotów – zaznaczył premier. Podkreślił, że Fundusz terminowo reguluje zarówno umowy z podmiotami, jak i płatności za świadczenia nielimitowane, które zostaną zrealizowane w całości.

Tusk: Skupmy się na rozwiązaniach, a nie obrzucaniem odpowiedzialnością

Premier przyznał, że corocznie pojawia się problem z finansowaniem świadczeń limitowanych i zapowiedział poszukiwanie rozwiązań w tym zakresie. – Kluczowe jest dobro pacjenta i chciałbym, aby ta teza nigdy nie była odbierana jako kontrowersyjna – dodał Donald Tusk.

Szef rządu zaznaczył również, że działania rządu mające na celu mądrzejsze i efektywniejsze wydatkowanie środków na ochronę zdrowia nie mają na celu „napuszczania kogoś na kogoś ani budowania atmosfery konfliktu czy upokarzania kogokolwiek”.

– Rozmowa o zdrowiu i bezpieczeństwie pacjentów powinna być wolna od emocji i sporów politycznych. Chodzi o skupienie się na konkretnych rozwiązaniach, a nie obrzucaniu się nawzajem odpowiedzialnością – podsumował premier.

"Na zdrowie wydajemy coraz więcej, nie ma katastrofy"

Na ochronę zdrowia każdego roku wydajemy miliardy złotych więcej - podkreślił podczas Szczytu Medycznego „Bezpieczny Pacjent” premier Donald Tusk. Nie możemy więc dzisiaj opowiadać, że doszło do katastrofy, zapaści, bankructwa - dodał.

Dodał, że należy szukać wszystkich możliwych metod, aby optymalizować wydatki, „żeby te pieniądze, które są, które mamy w dyspozycji, wydawać w sposób optymalny”.

Premier przypomniał, że w 2023 r. nakłady na ochronę zdrowia wyniosły 185 mld zł, w 2024 r. - 211 mld zł, a w 2025 mają wynieść 237 mld zł. - Oczywiście w 2026 r, będzie znowu więcej tych pieniędzy - zapewnił premier. Dodał, że w planie na przyszły rok będzie to 248 mld zł.