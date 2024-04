Kończy się czas składania wniosków o dodatek osłonowy. Ostatni dzień to 30 kwietnia. Co ważne, liczy się data wpłynięcia pisma do urzędu, a nie data wysłania dokumentów. Warto się pospieszyć, bo można otrzymać nawet 822,25 zł na pokrycie kosztów energii, gazu czy żywności. Jakie kryterium trzeba spełnić?

Dodatek osłonowy wprowadzono w związku z rosnącymi kosztami żywności i energii w pierwszej połowie 2024 roku. Ma pomóc mniej zamożnym gospodarstwom domowym. Początkowo, w 2022 r. został wprowadzony jako tymczasowe wsparcie podczas kryzysu energetycznego. Rząd jednak zdecydował się przedłużyć jego obowiązywanie, tym razem do połowy bieżącego roku.

Jak wskazują przepisy, dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Uwaga. Wyliczając próg dochodowy, nie uwzględniamy trzynastej i czternastej emerytury.

Oto wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/ 286 zł* przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/ 429zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/ 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,gospodarstwo 6- i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. Osobom ogrzewającym dom kotłami i piecami na węgiel lub paliwem węglopochodnym przysługuje wyższa kwota zapomogi.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje zasadatzw. złotówka za złotówkę. To oznacza, że dofinansowanie będzie przyznawane również po przekroczeniu kryterium dochodowego. Jego kwota zostanie wówczas odpowiednio pomniejszona o kwotę, którą przekroczyliśmy. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego to 20 zł.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Pamiętajmy, że liczy się data wpłynięcia wniosku do urzędu, dlatego nie warto zwlekać z wysłaniem wniosku.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Zapytaliśmy pełnomocnika Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych Marka Wójcika o realizację zadania dotyczącego przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy: czy proces sprawnie przebiega, czy rząd dobrze wszystko zaplanował, na co należy zwrócić uwagę, składając wniosek. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

– Po przeprowadzeniu krótkich konsultacji z miastami, można powiedzieć, że zadanie (wypłaty dodatków osłonowych) jest realizowane w miastach, ale trudności z poprzednich lat pozostały. Zaliczyć do nich można to, że mieszkańcy czasem nie rozumieją zasad programu wsparcia. Trudności dotyczą też kwestii uprawnionych oraz weryfikacji uprawnień – poinformował Gazetę Prawną Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych.– Naszym postulatem jest wprowadzenie rozwiązań systemowych, a nie tylko doraźnych, związanych z aktualnym kryzysem – zapewnił.