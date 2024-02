Część emerytów otrzyma w marcu potrójną emeryturę. Wszystko za sprawą zbliżających się Świąt Wielkanocnych i trzynastej emerytury. Trzy emerytury trafią na konta około miliona seniorów. Kto je otrzyma?

ZUS wypłaca emerytury 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jednak w przypadku gdy dzień wypłaty emerytury wypada w sobotę, niedzielę lub święto wolne od pracy emerytura wypłacana jest wcześniej. Jak zauważył dziennik "Fakt", w marcu z powodu Wielkanocy niektóre wypłaty będą w innych, wcześniejszych terminach, a niektórzy seniorzy otrzymają… potrójną emeryturę.

Kto dostanie trzy emerytury w marcu?

Osobami, które otrzymają w marcu potrójną emeryturę są seniorzy, którzy otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca. W ich przypadku pierwsza emerytura pojawi się "standardowo" na początku miesiąca, druga - kwietniowa, zostanie przekazana 29 marca z uwagi na to, że 30 i 31 marca to weekend, a 1 kwietnia to Lany Poniedziałek wolny od pracy. Do tego dojdzie jeszcze wypłata tzw. "trzynastki". To oznacza, że około milion seniorów dostanie na swoje konta w marcu kilka tysięcy złotych. Pozostałe osoby otrzymają "trzynastki" po Wielkanocy.

Kto otrzyma emeryturę wcześniej niż zwykle?

Jak wspomnieliśmy wyżej, gdy terminy wypłat wypadają w sobotę, niedzielę, lub święto, emerytura trafia do seniora wcześniej. W marcu emerytury trafią też wcześniej do seniorów, u których termin wypłaty przypada na 10. dzień miesiąca. Jest to niedziela więc świadczenie powinno wpłynąć już 8 marca.

Ile wyniesie "trzynastka" w 2024 roku?

Od 1 marca wszystkie emerytury będą wypłacane z uwzględnieniem waloryzacji. W tym roku wynosi ona 12,12 proc. "Trzynastka" wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury i uwzględnia waloryzację. To oznacza, że wzrośnie ona do 1780,96 zł.

Ile wynosi średnia emerytura w Polsce?

Średnia emerytura brutto wynosiła w Polsce w 2023 roku 3457 zł brutto. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w 2024 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 112,12 proc. To oznacza, że dla świadczeń na poziomie np. 2300 zł – podwyżka waloryzacyjna wyniesie 278,76 zł, dla świadczeń w wysokości 2500 zł – 303 zł, dla emerytur w wysokości 3000 zł - 363,60 zł.