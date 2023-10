Podwójna waloryzacja rent i emerytur w 2024 roku? To możliwe. Jak co roku, także w 2024 spodziewana jest waloryzacja rent i emerytur. Jednak jak wynika z zapowiedzi opozycji, która wygrała wybory 2023, emeryci mają szansą na kolejną waloryzację. Podwyżki mogą dotyczyć nawet 10 milionów emerytów i rencistów.

Waloryzacja rent i emerytur ma w Polsce miejsce raz w roku, w marcu. Waloryzację zgodną z ustawą zapowiedziało już zresztą w 2024 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dodatkowo planowana jest wypłata 13. i 14. emerytury. Co jednak z kolejną waloryzacją zapowiadaną przez opozycję, która wkrótce przejmie stery rządów w Polsce?

Waloryzacja emerytur 2024 – Koalicja Obywatelska jest za ale...

Jeszcze przed wyborami 2023 Koalicja Obywatelska zapowiadała wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur i rent. Postawiła jednak jeden warunek – stanie się tak, kiedy inflacja będzie przekraczała 5 proc. Jak informuje Gazeta Wyborcza, największa partia opozycyjna nie wycofuje się ze swoich propozycji. KO planuje, aby druga waloryzacja miała miejsce we wrześniu lub październiku 2024. Czy tak się stanie? Na razie nie podano żadnych szczegółów.

Waloryzacja emerytur 2024 - Lewica za podwójną waloryzacją rent i emerytur

Waloryzację rent i emerytur w swoim programie wyborczym zapowiadała także Lewica. - Renta wdowia, waloryzacja rent i emerytur dwa razy w roku oraz dostęp do kultury dla seniorów — to postulaty Lewicy przedstawione na przedwyborczej debacie wskazane przez posłankę Joannę Scheuring-Wielgus. Raczej nie ma wątpliwości, że Lewica nie wycofa się z tych propozycji, tym bardziej że mają one wymiar wsparcia dla ogromnej liczby społeczeństwa. Na podwójnej waloryzacji miałoby skorzystać nawet 10 milionów Polaków, emerytów i rencistów. Lewica nie podała jednak szczegółów, jakie miałyby być kryteria uruchomienia drugiej waloryzacji.

Waloryzacja emerytur 2024 – czym jest?

Waloryzacja emerytur to proces dostosowywania wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych do zmieniających się warunków gospodarczych, zwłaszcza do wzrostu cen i płac. W praktyce oznacza to podniesienie wysokości emerytur i rent w celu zachowania ich realnej wartości w obliczu inflacji lub wzrostu płac.

W Polsce waloryzacja emerytur i rent odbywa się co roku. Wielkość tego wzrostu zależy od kilku czynników, takich jak prognozowana inflacja i wzrost płac. Rząd przygotowuje co roku ustawę o waloryzacji, w której określa się procentowy wzrost świadczeń.

Mechanizm waloryzacji może być różny w zależności od kraju. W Polsce od 2021 roku przyjęto nowy mechanizm waloryzacji emerytur, który opiera się na sumie wskaźnika inflacji oraz 20 proc. realnego wzrostu płac.

Warto podkreślić, że waloryzacja emerytur ma na celu ochronę emerytów i rencistów przed utratą siły nabywczej ich świadczeń z powodu wzrostu cen. Bez takiego mechanizmu, stała nominalna kwota emerytury czy renty traciłaby na wartości w miarę wzrostu cen, co prowadziłoby do obniżenia standardu życia emerytów.