Powoli zbliża się termin wypłat czternastek dla emerytów i rencistów. Pierwsze świadczenia trafią na konta seniorów już pod koniec sierpnia. Jednak nie wszyscy otrzymają czternaste emerytury w sierpniu i wrześniu. Kto będzie musiał uzbroić się w cierpliwość? I kiedy dokładnie nastąpią wypłaty świadczeń?

Czternastki dla emerytów i rencistów zostaną wypłacone w 2023 r. po raz trzeci w historii. Rząd zadecydował o ich przyznaniu w 2021 r., choć początkowo nie było gwarancji, że w kolejnych latach program dodatkowego wsparcia seniorów będzie kontynuowany. Ostatecznie podjęto decyzję o tym, że będzie to stałe świadczenie.

Kiedy wypłata 14. emerytur 2023? [TERMINY]

Czternaste emerytury zostaną wypłacone we wrześniu, jak zapowiedziała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Pieniądze trafią do seniorów razem z regularną emeryturą lub rentą. Dodatkowego zastrzyku gotówki trzeba się spodziewać w dniu, w którym standardowo otrzymujemy emerytury. Kiedy nastąpią wypłaty? Będą to następujące terminy:

1 września

5 września

6 września

10 września

15 września

20 września

25 września.

Możliwe jest jednak, że pierwsze pieniądze trafią do emerytów już 25 sierpnia - tak jak rok temu. Na taką możliwość wskazywał premier Mateusz Morawiecki.

Kto dostanie czternastkę później?

W cierpliwość będą musieli uzbroić się ci seniorzy, którzy otrzymują świadczenia kwartalne np. z KRUS. Otrzymają oni czternastki dopiero w październiku 2023 r.

Świadczenia kwartalne z KRUS przysługuje rolnikom. Po osiągnięciu określonego wieku lub w przypadku niezdolności do pracy rolnicy mogą otrzymywać emerytury lub renty, które stanowią część ich dochodu po zakończeniu aktywnej działalności rolniczej. Otrzymują je raz na kwartał.

Ile wynosi 14. emerytura w 2023 r.? [STAWKI]

Podobnie jak w 2022 roku dodatkowa 14. emerytura zostanie naliczona i wypłacona z tzw. automatu. Nie trzeba więc składać żadnego wniosku. Wraz z wypłatą regularnej emerytury seniorzy dostaną dodatkowe świadczenie. Ile ono wyniesie w 2023 r.?

Kwota 14. emerytury będzie równa wysokości najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1588,44 zł brutto.

Osoby, których miesięczna wypłata z ZUS nie przekracza 2900 zł brutto , dostaną wypłatę w pełnej kwocie.

, dostaną wypłatę w pełnej kwocie. Emerytom, którzy mieszczą się między 2900 zł a 4438,44 zł czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Minimalna wysokość czternastki będzie musiała wynieść, co najmniej 50 zł, aby świadczenie przysługiwało.

Pamiętajmy, że od 14. emerytury zostanie pobrany zarówno podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Kto otrzyma czternastą emeryturę?

Czternastkę otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do jednego z następujących świadczeń:

Emerytury i renty w systemie powszechnym

Emerytury pomostowej

Świadczenia i zasiłku przedemerytalnych

Renty socjalnej

Nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

Świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

Renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących przyznania dodatkowego świadczenia jest właściwy organ emerytalno-rentowy.