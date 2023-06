Przykład

Córka uczestniczki PPK, mająca 14 lat, jest niepełnosprawna (jej niepełnosprawność jest ustalona w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności). Składając wniosek o wypłatę części środków z rachunku PPK z tytułu poważnego zachorowania córki, uczestniczka PPK musi dołączyć do wniosku to orzeczenie. Uczestniczka ma dwa rachunki PPK, w związku z czym z każdego z nich, z tytułu niepełnosprawności córki, może wypłacić do 25% środków – jednorazowo lub w ratach. Przykładowo, z pierwszego rachunku może wypłacić 25% środków jednorazowo, a z drugiego – 15% środków w ratach (w takim przypadku z tego drugiego rachunku PPK będzie mogła wypłacić później, z tytułu niepełnosprawności córki, jeszcze do 10% środków). Gdyby uczestniczka PPK sama poważnie zachorowała, to również z tytułu swojego poważnego zachorowania mogłaby wypłacić z każdego swego rachunku PPK do 25% środków.