Nasz pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę od 1 lutego 2023 r. Wcześniej od 2 do 31 stycznia wykonywał dla nas umowę zlecenia, z której zgłosiliśmy go do ubezpieczenia chorobowego. Od 7 stycznia jest niezdolny do pracy. Czy ma prawo do wynagrodzenia chorobowego? Nie upłynęło jeszcze 30 dni podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu.