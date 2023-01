Z takiej możliwości może skorzystać kilkanaście tysięcy osób, które wciąż pobierają to świadczenie na podstawie nieobowiązujących już przepisów. Jeśli po zamianie połączą je w zbiegu z rentą rodzinną, to nie stracą przy tym prawa do dodatku pielęgnacyjnego

Zmianę tę wprowadziła ostatnia nowelizacja przepisów ubezpieczeniowych (ustawa z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw), która zmodyfikowała brzmienie ustawy o rencie socjalnej.