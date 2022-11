Przepisy nie zawierają zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dla osób, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym także takiej, która będzie wykonywana na rzecz byłego pracodawcy. Podjęcie takiej współpracy nie będzie oznaczało pozbawienia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. ZUS ustala bowiem niezdolność do pracy tylko na potrzeby uprawnień rentowych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Natomiast częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.