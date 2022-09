Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gorzowie Wielkopolskim, który rozpatrywał skargę złożoną przez pracodawcę w związku z odmową wydania zaświadczenia o pomocy de minimis. Firma wystąpiła do urzędu skarbowego o jego wystawienie w stosunku do sfinansowanych ze środków ZFRON wydatków na zakup materiałów budowlanych. Wskazała, że prowadzi prace budowlane w hotelu, którego jest właścicielem. W obiekcie jest dobudowywana strefa relaksu, w której będą m.in. basen, dwa gabinety masażu oraz sauna. Pracodawca po zakończeniu inwestycji planuje zatrudnić dodatkowe osoby do obsługi SPA, w tym minimum dwie osoby niepełnosprawne. Wszyscy niepełnosprawni pracownicy będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z oferowanych w nowej części hotelu form wypoczynku i relaksu.