Zgodnie z art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) prawo do pomocy finansowej na dzieci przysługuje tym uchodźcom, którzy przybyli do Polski po 24 lutym br. i zadeklarowali chęć pozostania w naszym kraju. Muszą też posiadać numer PESEL, a do najważniejszych świadczeń, o które mogą się ubiegać, należy 500+. Z odpowiedzi Stanisława Szweda, wiceministra rodziny i polityki społecznej, na interpelację grupy posłów Konfederacji wynika, że na poprzedni okres świadczeniowy, który zakończył się 31 maja br., ZUS przyznał prawo do świadczenia wychowawczego na 420,1 tys. dzieci uchodźców z Ukrainy. W trwającym okresie, rozpoczętym 1 czerwca, wsparciem tym objętych jest 403,8 tys. małoletnich. Natomiast, jak informuje DGP zakład, na wypłatę 500+ dla Ukraińców do tej pory przeznaczonych zostało 960 mln zł.