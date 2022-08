Dlatego dla oceny opisywanego przypadku kluczowe jest to, kiedy został w ZUS złożony wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym z tytułu działalności gospodarczej. W sytuacji gdyby wniosek został złożony w terminie siedmiu dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności, to niewątpliwie byłoby możliwe objęcie ubezpieczeniem chorobowym przedsiębiorcy z mocą wsteczną. W opisywanej sytuacji termin siedmiodniowy biegł od 15 lipca i upłynął 22 lipca. A ponieważ wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym został złożony dopiero 25 lipca, to dopiero od tego dnia nastąpiło objęcie ubezpieczeniem chorobowym.