Zostały one wymienione w par. 4 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, który określa sześć grup takich uchodźców. Pierwsza z nich to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, jej stopniu, o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Do drugiej zaliczają się uchodźcy posiadający dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. W przypadku obydwu tych kategorii świadczenie będzie należeć się na osobę niepełnosprawną, osobę sprawującą nad nią opiekę oraz na każde jej niepełnoletnie dziecko.