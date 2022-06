Rząd chce oddzielenia statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. Eksperci są zgodni: to zmiana postulowana już od jakiegoś czasu i to zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez same urzędy pracy.

Tak wynika z założeń do projektu ustawy o aktywności zawodowej, które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu. - Niestety gros osób biernych zawodowo rejestruje się w urzędach pracy (UP) tylko w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego . W efekcie duża część naszych zasobów kadrowych i finansowych jest przeznaczana na działania kompletnie niezwiązane z aktywizacją zawodową - mówi Monika Fedorczuk, p.o. dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy.