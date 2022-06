Zasady dofinansowanie zatrudnienia niani zostały określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dalej: ustawa). Przewiduje ona zawarcie przez rodziców dziecka z nianią tzw. umowy uaktywniającej. Jest to umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, której przedmiotem jest opieka nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20. tygodnia życia. Umowa taka musi zawierać m.in. czas i miejsce sprawowania opieki, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty.