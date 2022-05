Zgodnie z pierwotnym projektem pierwsze wypłaty miały nastąpić z urzędu już na początku sierpnia, wraz ze świadczeniem podstawowym. Rząd jeszcze przed I czytaniem w Sejmie zaproponował jednak przesunięcie terminu pierwszej płatności 14. emerytury na 25 sierpnia. Powód? Konieczność dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS. Wypłaty czternastek dla osób mających prawo do świadczeń z systemu zaopatrzeniowego służb mundurowych oraz dla uprawnionych do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych ruszą jeszcze później – we wrześniu 2022 r.