Zatrudniamy kilku pracowników i zleceniobiorców pochodzących z Ukrainy. Osoby te przyjęły do siebie krewnych, którzy przybyli do Polski z ogarniętego wojną państwa. Wśród nich są małe dzieci, które mają iść do miejscowego przedszkola. Chcemy im pomóc, wypłacając dodatkowe świadczenia jako zapomogi z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania, zakwaterowania itd. Czy takie świadczenia mogą korzystać ze zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych oraz podatków?

odpowiedź Zapomogi dla pracowników oraz zleceniobiorców mogłyby korzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli uznamy, że kryzys uchodźczy wywołany wojną toczącą się za naszą wschodnią granicą jest zdarzeniem losowym. Przy czym istotne, szczególnie dla celów składkowych, jest również pochodzenie środków finansowych przeznaczonych na takie wsparcie.