Wspomniane rekompensaty zostały wprowadzone ustawą z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 558), która weszła w życie 10 marca br. Jej przepisy przewidują, że pracodawca, u którego wpływy na ZFRON pochodzące z miesięcznych zaliczek podatkowych zmniejszyły się z powodu Polskiego Ładu, może wybrać i zamiast wpłacać te pieniądze na konto funduszu, występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o wypłatę rekompensaty w kwocie równej iloczynowi stanu zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi i 4 proc. najniższego wynagrodzenia. W tym celu musi wypełnić wniosek Wn-P-ZF i wysłać go do PFRON.