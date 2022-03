W listopadzie 2020 r. firma wydała 106 tys. zł na zakup sprzętu laboratoryjnego z pieniędzy ZFRON, a potem wystąpiła do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis. Ten odmówił, a jego postanowienie podtrzymał w mocy dyrektor izby skarbowej. Uznał on, że wydatek poniesiony w ramach indywidualnego programu rehabilitacji (IPR) nie spełniał przesłanek par. 2 ust. 1 pkt 12 lit. e rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023 ze zm.), bo nie prowadzi do stworzenia warunków do wykonywania pracy na stanowisku (w tym przypadku kierownika laboratorium) przez osobę niepełnosprawną, lecz przez wszystkie osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie. Nie stanowi on też przystosowania stanowiska pracy dla pracownika z dysfunkcją zdrowotną, bo jego zasadniczym celem jest poprawa komfortu wykonywanej pracy oraz osiągania lepszych wyników przez przedsiębiorstwo.