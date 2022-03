Wśród osób, które od prawie dwóch tygodni uciekają przed działaniami wojennymi w Ukrainie, są dzieci z tamtejszych placówek i rodzin zastępczych oraz ich opiekunowie. Po przekroczeniu granicy trafiają do punktu recepcyjnego w Stalowej Woli, z którego potem są przewożeni do różnych miejsc w całej Polsce. Na razie udzielana im pomoc ma charakter doraźny, ale potrzebne są rozwiązania systemowe, bo polska piecza zastępcza nie jest dostosowana do zapewnienia opieki nad rosnącą liczbą dzieci ewakuowanych zza wschodniej granicy. Rozwiązania takie znalazły się w projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa), nad którym wczoraj Sejm zaczął prace.