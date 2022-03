To właśnie ten ostatni element stanowił w ocenie RIO wykroczenie poza granice delegacji ustawowej wynikającej z art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.). Doszło to do tego z uwagi na brzmienie art. 220 par. 1 pkt 2 lit. a kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli są one możliwe do ustalenia na podstawie posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych. Tymczasem, jak przypomniał organ nadzoru, art. 27 ustawy żłobkowej przewiduje, że rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dodał przy tym, że wprawdzie orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że w toku postępowania uchwałodawczego organ nie stosuje przepisów k.p.a., ale przyjmowane w prawie miejscowym regulacje muszą uwzględniać zasady regulujące wzajemne stosunki administracji publicznej i poszczególnych osób fizycznych lub prawnych.