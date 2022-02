Tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który zajmował się sprawą dotyczącą spółki HR Rail. Jest to firma, która jest wyłącznym pracodawcą personelu kolei belgijskich. Zatrudniła ona na okres próbny na stanowisko konserwatora dróg kolejowych osobę, u której zdiagnozowano chorobę serca wymagającą wszczepienia rozrusznika serca. Została ona też uznana za osobę niepełnosprawną. Ponieważ wspomniane urządzenie jest wrażliwe na pole elektromagnetyczne występujące na drogach kolejowych, belgijska instytucja zajmująca się oceną zdolności do pracy stwierdziła, że pracownik jest niezdolny do wykonywania czynności, do których został zatrudniony. Dyrektor generalny HR Rail poinformował mężczyznę o zakończeniu jego okresu próbnego (w przeciwieństwie do pracowników etatowych nie przysługiwała mu możliwość przeniesienia na inne stanowisko w ramach przedsiębiorstwa).